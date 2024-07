Ginasta do Japão é cortada das Olimpíadas por beber álcool e fumar

Uma das atletas da equipe olímpica de ginástica do Japão, Shoko Miyata, de 19 anos, foi cortada das Olimpíadas de Paris 2024 por fumar e consumir bebidas alcoólicas. A informação foi confirmada pela federação de ginástica do país.

"Após a sua confissão e depois de conversas entre todas as partes, foi decidido que ela está se retirando dos Jogos", declarou o secretário-geral da federação de ginástica, Kenji Nishimura, à imprensa em Tóquio.

A atleta teria sido vista no fumando no final de junho e início de julho e também foi flagrada bebendo álcool em uma sala do centro nacional de treinamento do Japão. No país, menores de 20 anos são proibidos de beber e fumar.

De acordo com o secretário-geral, a atleta entende a "importância das regras e pareceu sincera ao enfrentar seu comportamento". "Tem sido difícil para ela, mas ela falou aberta e honestamente sobre isso", frisou Nishimura.

*Com informações da Agence France-Presse