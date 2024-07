Com anulação de gol de Marta, Seleção reage e abre placar um minuto depois

A atacante nº 10 do Brasil, Marta, comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol feminino do grupo C dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, entre Nigéria e Brasil, no Estádio de Bordeaux, em Bordeaux, em 25 de julho de 2024. - (crédito: Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

A estreia da Seleção Brasileira Feminina nas Olimpíadas mexeu com as emoções do torcedor!

A rainha Marta chegou perto de igualar um recorde histórico na tarde desta quinta-feira (25/7) no primeiro jogo da Seleção Brasileira Feminina nas Olimpíadas de Paris 2024. Ao converter um gol no meio do primeiro tempo, ela iria igualar o recorde de mais gols na competição, entre homens e mulheres, que hoje pertence a ex-jogadora da Seleção, Cristiane (13 gols).

Aos 35 do primeiro tempo, Marta recebeu a bola na área com um chute rasteiro de Gabi Portilho e acertou em cheio o gol. Contudo, houve impedimento no começo da jogada e o gol foi anulado.



A tristeza dos brasileiros durou pouco porque Gabi Nunes abriu o placar aos 36 minutos, com um lindo passe de Marta. Nas redes sociais, a anulação do gol de Marta não agradou os torcedores brasileiros.

O primeiro tempo do jogo terminou em 1x0.

Veja algumas reações:

- Marta faz gol

- impedimento

- volta o gol

- menos de 2 meninos marta faz um passe perfeito

- gabi faz golpic.twitter.com/qRr4MV94DF — Dra. o nome dela é ane ou ana? (@RobertaEmSurto) July 25, 2024

CANCELARAM O GOL DA MARTA E FIZERAM OUTRO GOL AGORA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK CHUPA NIGÉRIA #Paris2024 pic.twitter.com/gttm2dqVC9 — Séries Brasil (@SeriesBrasil) July 25, 2024

anularam o gol da marta pois a gabi nunes foi lá meteu um golaço e gritou ANULEM ESSE AGORA PORRA #Olimpiadas2024 pic.twitter.com/8aYjmBfJv2 — aphrodite (@effectsmcgrath) July 25, 2024

GOOOOOOOLLLL DO MEU BRASIL MARTA DIVA DEMAIS pic.twitter.com/V2msfzQkhP — taiana (@1taiana27) July 25, 2024