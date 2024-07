Seleção Brasileira chega a Paris para segundo jogo na Olimpíada

Após disputar a primeira rodada em Bordeaux, a Seleção Brasileira chegou em Paris para a preparação para a próxima partida da Olimpíada. No domingo (28), a equipe de Arthur Elias encara o Japão, no Parc des Princes, às 12h (de Brasília).

A locomoção da delegação brasileira foi feita de trem de alta velocidade (TGV). Mas, por conta de problemas no sistema ferroviário francês, o percurso levou mais de cinco horas e meia. Ou seja, cerca de duas horas a mais que o normal do trajeto de Bordeaux para Paris.

Para o confronto contra a seleção japonesa, o Brasil terá apenas um treinamento, no sábado. Nesta sexta-feira, na capitão francesa, as jogadoras realizaram trabalho de recuperação física.

Situação do Grupo C

Se a Canarinho vencer no domingo, estará praticamente classificada para a próxima fase. Posteriormente, as jogadoras retornam para Bordeaux, onde enfrentar a Espanha no dia 31.