Rebeca Andrade faz ensaio geral, mas esconde 'cereja do bolo'

Campeã olímpica no salto nos Jogos de Tóquio, em 2021, a ginasta Rebeca Andrade pode utilizar um salto inédito, a "cereja do bolo", em uma possível final para tentar o bicampeonato na Olimpíada de Paris-2024.

O Triplo Twist Yurshenko é inovador e pode ser batizado com o sobrenome da brasileira caso seja executado em uma competição oficial. Nesta quinta-feira, a equipe feminina brasileira de ginástica artística teve o primeiro contato com a arena de competição dos Jogos, e a Federação Internacional divulgou a inscrição de Rebeca e indicou 6.0 na nota de dificuldade do TTY.

"Fizemos a inscrição, mas basicamente foi uma parte burocrática de preenchimento de formulário", afirmou o técnico Chico Porath. "Hoje (quinta) a Rebeca conseguiu aquecer bem, sentiu o peso do elemento, mas vamos ter um processo longo pela frente. Tem as classificatórias, as possíveis finais para, por último, pensar nessa cereja do bolo."

Rebeca executou com facilidade outros saltos de alta complexidade, como Cheng e Amanar, os mesmos que apresentou na conquista do ouro nos Jogos de Tóquio, em 2021, mas não tentou o TTY.

O técnico explicou que, apesar de a seleção já ter competido na arena da Olimpíada em Copas do Mundo, existe um processo de adaptação ao horário e todos os ajustes precisam ser feitos agora. "Elas puderam sentir os aparelhos. Se for tudo muito perfeito, a gente fica preocupado que relaxem. Essa é a hora de sentir o aparelho."

A equipe passou quase 20 dias de preparação na França antes do treino de pódio nesta quinta-feira. A seleção apresentou collants novos, e Rebeca Andrade, um novo elemento no solo. Ela executou um Sem Mãos Tsukahara Esticado, de alto grau de complexidade como ligação.

O que é treino de pódio

O treinamento de pódio na ginástica artística é uma espécie de ensaio geral, o único na arena de competição. As equipes treinam nos mesmos horários em que competirão e apresentam suas provas previstas.

Os árbitros indicam as notas de partida, permitindo que as seleções avaliem e ajustem suas estratégias. Na competição, há também os árbitros que avaliam a execução dos elementos.

As classificatórias femininas da ginástica artística acontecem no domingo. Além de Rebeca Andrade, integram a seleção brasileira Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Santos. No sábado, acontecem as classificatórias masculinas, Arthur Nory e Diogo Soares são os representantes brasileiros.