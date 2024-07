Em duelo de torcidas latinas, Thiago Wild perde para Etcheverry nos Jogos

Na manhã deste domingo (28/7), a quadra nove do complexo de Roland Garros, em Paris, facilmente poderia ser confundida com o Estádio do Maracanã ou o Monumental de Nuñez em dia de Brasil e Argentina. Isso graças ao enfrentamento latino entre o brasileiro Thiago Seyboth Wild e o argentino Tomas Martin Etcheverry na primeira rodada do simples masculino nos Jogos Olímpicos. Com quadra lotada e reações tipicamente sul-americanas, o hermano levou a melhor contra o adversário continental e avançou para a sequência dos torneio na Cidade Luz com vitória por 2 sets a 0, parciais de 7/6 e 6/2.

O clima das arquibancadas lotadas do espaço em um dia extremamente ensolarada fugia do convencional e garantia: quem estava ali não seguia o padrão europeu de torcida no tênis. Em vez de reações mais contidas, brasileiros e argentinos vibravam a cada ponto concretizado por Wild e Etcheveyy. A procura por um espaço era imensa. Os 500 lugares disponíveis na arquibancada não atenderam a demanda de torcedores e muitos ficaram em filas do lado de fora. Vibravam conforme ouviam os compatriotas indicarem de quem foi o ponto.

"Mesmo pegando sol e sem ver o jogo, vale a pena ficar do lado de fora para passar força ao Thiago. Ele é brasileiro e estamos na torcida para todos irem longe", destacou o empreendedor catarinense Adriano Santana, 45 anos. Ele veio com foco exclusivo de acompanhar as partidas de tênis olímpico no lendário Roland Garros e garantiu um dia de agenda cheia. Com as partidas 33 canceladas pela chuva no sábado (27/7) e realocadas para o domingo (28/7), todas as quadras do complexo parisiense estavam com agenda lotada. Bia Haddad, Thiago Monteiro e Laura Pigossi também tem jogos marcados (veja ao fim da matéria).

No saibro pegando fogo pela temperatura de Paris (os termômetros marcavam 26ºC, mas a sensação térmica era maior), Wild e Etchevery fizeram um duelo de muita intensidade em cada ponto. A todo o momento, os tenistas mostravam reações ao calor e se hidratavam na tentativa de manter a performance em alta. No primeiro set, os rivais sul-americanos alteraram games ganhos e forçaram o tie break. Nele, o argentino levou a melhor e fechou a parcial em 7(8)/6(7).

No segundo set, os torcedores argentinos tiveram mais motivo para comemorar (com direito a cantoria a cada pausa). Mesmo demonstrando incômodo por uma leva torção no tornozelo direito, Etcheverry tomou o domínio do jogo para si e fez uma parcial mais incisiva. Eficiente nas definições, abriu 4 x 1 no marcador e forçou Wild a um jogo mais agressivo na tentativa de reverter a desvantagem. Os torcedores tupiniquins tentavam apoiar com incentivos: "vamos fazer o nosso, Thiago". Mas não deu certo. O confirmou os serviços, quebrou o último saque do adversário e levou a partida e a classificação para a sequência dos Jogos Olímpicos.

Agenda do Brasil no tênis — A partir de 7h*



Beatriz Haddad Maia (BRA) x Varvara Gracheva (FRA)