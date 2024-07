Gustavo "Bala Loka": veja a origem do apelido de brasileiro do BMX Freestyle

Vários brasileiros que estão competindo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 contam com apelidos "diferentões", como o de Guilherme Costa, ou Cachorrão, da natação, ou Chumbinho, no surfe, mas talvez o do atleta Gustavo "Bala Loka" seja um dos que mais chama atenção.

Gustavo Batista, ou como é mais conhecido Gustavo "Bala Loka", é um brasileiro de 21 anos, que compete na modalidade ciclismo BMX freestyle e está em Paris competindo por medalha.

O apelido "diferentão" é usado por ele há anos, pouco tempo depois que começou a praticar o esporte, e tem uma história bem curiosa.

Em entrevista ao Esporte Espetacular em 2022, o atleta revelou que o apelido surgiu depois de um acidente que sofreu enquanto treinava. Gustavo ainda estava aprendendo o esporte e passou rápido demais em uma rampa e acabou caindo no chão, chegando a desmaiar.

Ele acordou do susto dentro do carro do pai, enquanto ele contava para um amigo sobre o ocorrido e afirmou que ele tinha voando como "uma bala, uma bala louca". Assim, o apelido acabou ficando.

Bala Loka em Paris

O atleta brasileiro conseguiu um feito inédito em solo parisiense. Pela primeira vez classificou o Brasil para a final do BMX Freestyle masculino em uma edição dos Jogos Olímpicos.

Na competição, Bala Loka tirou as notas 85,51 e 86,07 nas duas voltas e alcançou a média 85,79. Com esse resultado ele acabou na 8ª posição para a final e conseguiu a classificação.

A disputa será realizada na quarta-feira (31), a partir de 9h44 (no horário de Brasília).