Rebeca Andrade, a brasileira que voou mais alto que Biles no salto

As duas são rivais durante as provas da modalidade e a disputa terá mais quatro capítulos em Paris, nas finais do individual-geral, do salto, da trave e também do solo - (crédito: Loic VENANCE / AFP)

Além de ter conquistado a primeira medalha por equipes na ginástica artística feminina nesta terça-feira (30/7) nas Olimpíadas de Paris 2024, um outro feito chamou atenção durante a final: a brasileira Rebeca Andrade conseguiu uma nota mais alta no salto do que a a norte-americana Simone Biles.

As duas são rivais durante as provas da modalidade, com uma disputa emocionante ponto a ponto entre elas — e que ainda terá mais quatro capítulos ainda em Paris, nas finais do individual-geral, do salto, da trave e também do solo.

Leia também: Daiane dos Santos vai às lágrimas com medalha de bronze inédita na ginástica



A nota do salto é a que chama mais a atenção por ser uma das maiores disputas entre as duas. A norte-americana, inclusive, conta com dois elementos com o nome dela: Biles I e Biles II. Rebeca inscreveu na competição um salto nunca executado na história e, caso ela o apresente, poderá batizá-lo de "Andrade". Rebeca conseguiu a nota de 15.100 enquanto Biles obteve 14.900.

Leia também: Conheça o salto inédito de Rebeca Andrade para Olimpíadas



Além disso, Rebeca também conseguiu nota mais alta nas barras assimétricas com 14.533, enquanto Biles teve 14.400.

Na quinta-feira (1º/8), as ginastas Rebeca Andrade e Flávia Saraiva voltam para a área de competição para disputar uma medalha no individual-geral.