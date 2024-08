Atleta brasileira pode perder guarda da filha por competir em Paris

A atleta brasileira Flavia Maria de Lima vai disputar os 800m rasos nas Olimpíadas de Paris 2024. Apesar da grande disputa, a corredora enfrenta outro desafio: manter a guarda da filha, de apenas seis anos de idade. Ao ge, a atleta alega que o pai da criança protocola todas as viagens da velocista em uma ação judicial alegando abandono parental.

"Por incrível que pareça, a minha profissão é o ponto que está sendo julgado. Sim, competições que participei foram protocoladas alegando que eu abandonei a minha filha. No começo até fiquei aterrorizada, amedrontada, fiquei com medo de competir, de viajar, até pensei em desistir. Mas com um acompanhamento psicológico e conversando com minha mãe, que esteve me apoiando todos os dias, eu resolvi lutar e buscar os meus sonhos, vir atrás de tudo aquilo que eu sempre sonhei", disse ela.

O portal também identificou um processo que tramita desde 26 de junho deste ano, envolvendo maus-tratos. No entanto, o assunto está em segredo de Justiça pois envolve uma criança. Na internet, Flavia recebe apoio dos internautas e do coletivo Mães na Luta.

O caso também chamou a atenção da atriz Paolla Oliveira, que falou sobre a situação nas redes sociais. "Quantas batalhas temos que travar pra sermos suficientes? Pra termos igualdade? Pra conseguirmos trabalhar, competir, existir, ser? Vamos proteger as mulheres no esporte e apoiar nossas meninas dentro e fora das quadras. É o esporte e a vida exigindo muito mais de nós o tempo todo", escreveu.

Paolla também abordou a diferença de tratamento entre homens e mulher quando o assunto é maternidade. "Você já viu algum atleta acusado de abandono parental ao viajar para disputar as Olimpíadas? E jogador de futebol para a Copa do Mundo?", questionou.

A corredora estreia na capital francesa nesta sexta-feira (2/8), às 14h45 no horário de Brasília. Nos stories do Instagram, ela disse que o objetivo é passar na prova de hoje para ir direto para a semifinal. "Boas vibrações... Vamos 'brasileirar' que hoje tem Flavia nos 800m", falou a atleta em referência às cores do uniforme.

Flavia nasceu em Campo do Tenente, no interior do Paraná. Ela começou a correr aos 17 anos, competindo pela primeira vez em jogos escolares. Em 2010, ela se mudou para Campo Mourão para treinar com um novo técnico.

Desde então, ela se tornou campeã sul-americana e conquistou um bronze em Jogos Pan-Americanos. A atleta também participou do Mundial de Atletismo e esteve nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Também é pentacampeã do Troféu Brasil de Atletismo.