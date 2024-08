Mãe de Rebeca Andrade se emociona em abraço com a filha: "Me sinto honrada"

Acompanhando a filha em uma edição dos Jogos Olímpicos pela primeira vez em terras internacionais, dona Rosa Rodrigues, mãe da cinco vezes medalhista olímpica Rebeca Andrade, não esconde a emoção quando fala sobre as provas da filha. Neste sábado (3/8), ela acompanhou a final do salto da ginástica artística — em que Rebeca conquistou a medalha de prata.

Em entrevista ao Correio, dona Rosa falou sobre a emoção de acompanhar a filha e disse que se sente honrada ao ouvir o nome de Rebeca ser entoado no ginásio. "É muita emoção, ouvir o nome da filha, me sinto honrada em ter sido privilegiada de ter oito filhos maravilhosos e uma medalhista".

Neste sábado, foi a primeira vez que Rosa e Rebeca se abraçaram após a competição (a mãe estava sem credencial e preferiu não driblar a segurança). A reportagem do Correio que estava no local flagrou o momento.

Para Rebeca, ter a mãe a acompanhando na competição é um sonho. "De todos os sonhos que tive para a minha mãe, nunca sonhei levá-la para outro país me assistir", destacou Rebeca. "Minha mãe é a grande campeã. Ela é demais e a melhor comigo. Ela vibrando, chorando, mandando mensagem dizendo que está orgulhosa. Minha vida é isso. Poder orgulhar minha mãe", salientou.

Já sobre "secar" as adversárias da filha, especialmente Simone Biles, dona Rosa é enfática: "O que eu não quero para as minhas eu não quero para as dos outros", pontuou.

Simone Biles X Rebeca Andrade

Sobre a rivalidade da filha com Simone Biles, Rosa afirmou que não vê arrogância da estadunidense sobre as falas que tem feito sobre as disputas com Rebeca e sim como um "desconforto natural".

"Eu não tenho leitura de rivalidade brusca, eu vejo uma rivalidade bem saudável e a Biles é maravilhosa também, aplaudo ela em todas as execuções que ela faz porque ela também é perfeita", pontuou.

Para dona Rosa, Simone respeita bastante Rebeca reafirma que sente uma rivalidade saudável entre as duas. "É tudo muito lindo. Eu aplaudo a Biles porque ela é surreal e estou muito feliz da minha filha estar alcançando ela".