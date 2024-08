Simone Biles compartilha foto em que reverencia Rebeca no pódio

A ginasta norte-americana Simone Biles compartilhou a foto histórica do pódio com Rebeca Andrade e Jordan Chiles nas redes sociais, nesta terça-feira (6/8). Na imagem, Simone e Jordan reverenciam Rebeca após a atleta ganhar o ouro na final do solo nas Olimpíadas de Paris 2024.

A foto teve grande repercussão nas redes sociais e foi compartilhada pela mídia de todo o mundo. O momento celebra o vitorioso primeiro lugar conquistado por Rebeca, que a tornou a maior atleta do Brasil em Jogos Olímpicos, que agora coleciona seis medalhas olímpicas.

Na final do solo, Rebeca ficou com o ouro, enquanto Simone levou a prata e Jordan o bronze. A ginasta brasileira também levou o bronze na final por equipes, prata na final do salto e prata na final individual. A maior oponente da atleta foi Biles.

Leia também: Saiba por que a goleira da Espanha usa máscara no jogo contra o Brasil

Na internet, os internautas fizeram piadas sobre uma suposta rivalidade entre as duas, gerando diversos memes. As ginastas, no entanto, compartilharam diversos momentos juntas durante a competição na capital francesa.

Leia também: EUA passa pela Alemanha na prorrogação e vai à mais uma final olímpica

O ato das americanas no pódio não agradou a todos. O astro da NFL (liga de futebol americano), Marlon Humphrey, foi a público criticar Simone e Jordan, chamando o gesto de "literalmente nojento". O jogador do Baltimore Ravens não deu mais detalhes do ataque às atletas, mas foi duramente criticado nas redes.