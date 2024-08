Handebol feminino: Brasil perde para a Noruega e cai nas quartas de final

Uma vitória. Era tudo o que precisava a equipe brasileira de handebol feminino para igualar o melhor resultado da própria história em Jogos Olímpicos. Do outro lado, todavia, estava estava uma Noruega disposta a mostrar o por que é considerada uma das grandes potências da modalidade. E assim o fez. Na tarde desta terça-feira (6/8), a equipe europeia venceu o Brasil por 32 x 15 e eliminou o time verde-amarelo nas quartas de final dos Jogos de Paris-2024.

Na Arena 6 Paris Sul, as bicampeãs olímpicas e tricampeãs mundiais não tiveram dificuldades para derrotar as rivais da vez e avançar às semifinais. Com defesa compacta e bem postada, garantiam estabilidade principalmente por meio da goleira Solberg-Oesthassel.

A arqueira somava intervenções diante de um ataque brasileiro determinado a acumular volume de jogo e fazer frente à alta linha defensiva das norueguesas. Contudo, acabava por tropeçar nas próprias pernas. Desorganizado, o Brasil sedia contra-ataques seguidos e não era capaz de conter o ímpeto europeu.

Além disso, falhas na marcação permitiam as rivais a acumular gordura no placar. O gol de Oftedal abriu o placar com apenas 40 segundos de jogo. O Brasil chegou a empatar com Jéssica, mas rapidamente ficou para trás. Com 12 x 4 no placar, Bruna de Paula comandava um esboço de reação, mas insuficiente para impedir desfecho negativo do primeiro tempo: 16 x 8.



Já na segunda parcial, o Brasil era punido durante tentativas de assumir postura mais ofensiva. Com a goleira Gabriela Moreschi substituída, Renata de Arruda saía do posto debaixo das traves para dar suporte na saída de bola. Porém, bolas perdidas geraram em três gols a distância da Noruega.

O Brasil mostrava estar mais atento defensivamente em relação ao primeiro tempo, mas os europeus respodiam com a mesma potência no ataque ainda mais concentração para se defender. O que chamava a atenção eram os gols perdidos pelo time verde-amarelo e aproveitados em contra-ataque pelas norueguesas. Assim, foram capazes de fechar o placar e a classificação com expressivos 32 x 15.

O Brasil esteve a uma vitória de igualar a campanha nos Jogos do Rio-2016. Naquela ocasião, a equipe nacional finalizou a participação com a quinta colocação. Uma eventual ida às semis garantiria, no mínimo, a quarta melhor colocação. Agora, a Noruega terá a chance de voltar ao pódio pela quinta Olimpíada seguida. As próximas adversárias serão as dinamarquesas. Vale ressaltar que as norueguesas já venceram as próximas rivais nesta edição dos Jogos, ainda na primeira fase.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes De la Cruz desfalca Flamengo em jogo decisivo contra o Palmeiras

De la Cruz desfalca Flamengo em jogo decisivo contra o Palmeiras Esportes França elimina Canadá no basquete no "caldeirão" da Arena Bercy

França elimina Canadá no basquete no "caldeirão" da Arena Bercy Esportes Rebeca Andrade supera faturamento de Simone Biles nas Olimpíadas de Paris

Rebeca Andrade supera faturamento de Simone Biles nas Olimpíadas de Paris Esportes Grêmio planeja público de ‘Gre-Nal’ em duelo com o Corinthians no Couto Pereira

Grêmio planeja público de ‘Gre-Nal’ em duelo com o Corinthians no Couto Pereira Esportes RB Bragantino x Corinthians pela Sul-Americana será em Ribeirão Preto

RB Bragantino x Corinthians pela Sul-Americana será em Ribeirão Preto Esportes EUA passa pela Alemanha na prorrogação e vai à mais uma final olímpica