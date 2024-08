Saiba como é a rotina de um atleta nas Olimpíadas

Você sabe como é a vida de um atleta que representa o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris? Desde o fim de julho, atletas do mundo todo utilizaram as redes sociais para compartilhar um pouco das rotinas de pré e pós-competições, além de curiosidades da profissão e momentos do dia a dia na Vila Olímpica.

Entre os brasileiros, a jogadora de handebol Marcela Arounian usou as redes sociais para interagir com os torcedores do país. No TikTok, a jovem de 24 anos tirou dúvidas a respeito do esporte e até sobre o kit da Seleção Brasileira.

Marcela também mostrou como são os apartamentos da Vila Olímpica e as camas onde os atletas dormem. Ela também contou curiosidades sobre os bastidores das Olimpíadas e os uniformes que ela e as colegas receberam da delegação. Confira:

A ginasta Júlia Soares, que conquistou uma medalha de bronze histórica na final por equipes da ginástica artística, ao lado de Rebeca, Jade, Lorrane e Flávia, mostrou todos os collants usados pela equipe brasileira na competição.

Rayan Castro, da ginástica de trampolim, mostrou quais são as sobremesas servidas na vila. A lista de gostosuras conta com muffin de chocolate, bolos e tortas de vários sabores. Nos comentários do vídeo, os internautas mostraram que ficaram com vontade de experimentar.

Pedro Henrique Gonçalves, mais conhecido como Pepe Gonçalves, representou o Brasil na canoagem. O atleta usou o TikTok para mostrar momentos do esporte que competiu em Paris, e ainda mostrou a mala recebida pelos competidores mostrando todos os detalhes.

Ygor Coelho, do badminton, mostrou como são os treinos e como começou no esporte até chegar em Paris. O atleta publicou um vídeo no barco no rio Sena, durante a Cerimônia de Abertura dos Jogos. Infelizmente, o brasileiro foi eliminado em 30 de julho, mas agradeceu a torcida por ele nos últimos dias.

A norte-americana Simone Biles publicou um vídeo se arrumando para competir na ginástica. Ela, que conquistou quatro medalhas em Paris, sendo três de ouro e uma de prata, mostrou aos torcedores a rotina de maquiagem.