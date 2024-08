Ex-Barcelona entra para o OnlyFans e detalha conteúdo

O mexicano Jonathan dos Santos decidiu conciliar sua carreira como jogador de futebol internacional com a criação de uma conta no OnlyFans, plataforma dedicada a conteúdos adultos. Atualmente no América-MEX, o volante surgiu com grande expectativa no Barcelona, mas acabou não correspondendo.

Aos 34 anos, Jonathan pretende utilizar o espaço de uma forma diferente do habitual. Segundo ele, seu perfil não terá nudez e nem fotos sensuais, mas sim registros do cotidiano para além do futebol.

“Os jogadores estão mais abertos a mostrar suas vidas fora de campo, e as pessoas gostam disso. Eu acho que antes as pessoas costumavam pensar que talvez você não estaria focado no jogo se conseguisse viver sua vida. Mas acredito que dá para focar nas duas coisas. Na verdade, você só precisa ser feliz”. declarou, além de explicar que sua conta terá conteúdos 100% gratuitos.

Apesar de não ter a intenção de usufruir de forma tradicional a plataforma, o volante já passou por uma situação em que expos uma mulher. Em 2020, Jonathan publicou no Instagram uma imagem na cama ao lado de Amanda Trivizas, modelo norte-americana. A foto exibia o seio esquerdo da sua companheira sexual, que também possui uma conta no OnlyFas, porém com vídeos e fotos sensuais. A publicação ficou cinco minutos no ar, mas foi suficiente para que o mexicano recebesse incentivos para desbravar o mundo dos conteúdos adultos.

Quem é Jonathan dos Santos, ex-Barcelona

Filho do ex-meia brasileiro Zizinho, que começou no São Paulo mas fez a maior parte da carreira no México, Jonathan dos Santos nasceu no país norte-americano e optou por defender a seleção azteca. Cria da base do Barcelona, assim como seu irmão, Giovani dos Santos, fez sua estreia pelos profissionais do clube catalão em 2009 e esteve no elenco campeão da Liga dos Campeões da Europa em 2011, comandado por Guardiola.

Jonathan seguiu na Catalunha até 2014. Com pouco espaço no Barcelona, deixou a equipe e foi para o Villarreal. Três anos depois, rumou para os EUA, onde atuou pelo Los Angeles Galaxy. Aos 34 anos, o volante está na terceira temporada no América, clube mais popular do México e atual bicampeão nacional. Ele tem como treinador o brasileiro André Jardine.

Pela seleção mexicana, Jonathan fez 58 jogos ao longo dos 12 anos em que defendeu a equipe nacional. O volante tem ainda a disputa da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.