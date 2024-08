Velório de Izquierdo reúne multidão para se despedir do zagueiro

TOPSHOT - People mourn next to the coffin of late Uruguay's Nacional football player Juan Manuel Izquierdo in Montevideo on August 29, 2024. Uruguay farewell Nacional footballer Juan Izquierdo, whose body was repatriated from Brazil, where the player suffered a heart attack in the middle of a Copa Libertadores match. (Photo by Dante Fernandez / AFP) (Photo by DANTE FERNANDEZ/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Uma multidão reuniu-se nesta quinta-feira (29), na sede social do Nacional-URU, para dar um último adeus ao zagueiro Juan Izquierdo. O público formou uma longa fila e pôde se despedir do defensor, que morreu nesta terça-feira (27), em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

O caixão com o corpo do jogador acabou posicionado no Salão Cristal Dante Iocco. Junto, estava uma foto do defensor e das bandeiras do clube e do Uruguai, assim como foi em sua chegada em Montevidéu. A cerimônia começou por volta das 10h (de Brasília) e será parcialmente aberta para o público. Antes, a família do zagueiro uruguaio teve cerca de três horas de momento reservado para se despedir do jogador.

Cinco jogadores do São Paulo estão programados para aparecer no velório. São eles: Rafinha, Michel Araújo, Galoppo, Wellington Rato e Calleri. O vice-presidente do clube, Harry Massis, também estará presente.

O governo do Uruguai cedeu uma aeronave da Força Aérea para o translado do corpo até Montevidéu. Assim, o caixão chegou a solo uruguaio no início da madrugada desta quinta. Horas antes, outro avião trouxera familiares do jogador que estavam no Brasil acompanhando a situação.

O zagueiro do Nacional-URU, que sofreu um mal súbito no jogo contra o São Paulo pelas oitavas de final da Libertadores, morreu na noite desta terça-feira (27). Aliás, desde o fato que ocorreu no MorumBis, ele estava internado no Hospital Albert Einstein. Contudo, nos últimos dias, não teve evolução em seu quadro clínico.

Aliás, após cinco dias de internação, o centro médico anunciou a morte cerebral decorrente de uma parada cardiorrespiratória. Assim, o jogador deixa a mulher, Selena, e dois filhos.