Esposa sobre morte de Izquierdo: "Uma parte de mim morre com você"

Selena, esposa de Juan Izquierdo, publicou uma mensagem após a morte do jogador uruguaio. "Hoje tenho que me despedir da minha metade, o amor da minha vida. Hoje uma parte de mim morre com você", disse a mulher, nesta quarta-feira (28/8).

O zagueiro do Nacional teve morte encefálica após parada cardiorrespiratória associada a uma arritmia cardíaca. Ele morreu na terça-feira (27/8), dias depois de passar mal durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o São Paulo. Izquierdo era casado com Selena e tinha dois filhos, uma menina de dois anos e um bebê, que nasceu duas semanas antes dele sofrer arritmia cardíaca.

"Você foi uma grande pessoa, nobre, amorosa, sem maldade. Você foi um anjo nesta terra e será um anjo no céu. Hoje tenho que continuar pelos nossos filhos e tirar forças de onde não há. Eu sei que você lutou até o fim e que tudo que você queria era estar conosco. Sentirei sua falta por toda a minha vida e sei que sua ausência vai doer a cada passo", escreveu Selena, no Instagram.

Mensagem de despedida de Selena, esposa do jogador Juan Izquierdo (foto: Reprodução/Instagram)

Nas redes sociais, o Nacional lamentou a morte do atleta. "Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional de Futebol anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e parentes.Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável", disse.

O Nacional destacou que o jogador foi um atleta comprometido e querido por todos os companheiros e membros do clube uruguaio. "Querido Juan, você estará sempre em nossa memória", afirmou o time.

Veja a mensagem de Selena na íntegra:

Amor da minha vida

Hoje tenho que me despedir da minha metade, o amor da minha vida. Para muitos Juan partiu, para mim Juanma meu melhor amigo, meu marido, pai dos meus filhos, meus dois incondicionais. Hoje uma parte de mim morre com você. Você foi uma grande pessoa, nobre, amorosa, sem maldade. Você foi um anjo nesta terra e será um anjo no céu. Hoje tenho que continuar pelos nossos filhos e tirar forças de onde não há. Eu sei que você lutou até o fim e que tudo que você queria era estar conosco. Sentirei sua falta por toda a minha vida e sei que sua ausência vai doer a cada passo.

A partir de hoje só sonho com o dia do nosso reencontro e ver novamente aquele sorriso que enche minha alma. Obrigado a todos que pensaram nele e exerceram força de uma forma ou de outra. Hoje Juanma cuida de mim e principalmente dos nossos bebês do céu. Te amarei por toda a vida, meu guerreiro, dessa vez tive que perder.