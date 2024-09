‘Venezuelano athleticano’ aposta em Estêvão como novo rosto da Seleção

A Seleção Brasileira encara o Equador nesta sexta-feira (06), no Couto Pereira, às 22h, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Contudo, a delegação já está em Curitiba se preparando para a partida e atraindo uma multidão. Até mesmo de outros países. Em entrevista ao Jogada10, o estudante Daniel Hernández, de 17 anos, é venezuelano e tem em Estêvão uma grande inspiração.

Daniel, que esteve no CT do Caju nesta segunda (2) para tentar conseguir um autógrafo, acredita que o Brasil vai vencer o Equador na sexta-feira com dois gols do atacante do Palmeiras. Contudo, Estêvão ainda não conseguiu superar um ídolo venezuelano na visão do garoto.

“Acredito que o Brasil vai vencer a Venezuela por 2 a 0, com dois gols de Estevão, essa é minha torcida. Acho ele um jogador muito habilidoso e que será um dos melhores do mundo um dia”, disse Daniel, que respondeu quem prefere entre Estêvão e Soteldo.

“Entre os dois não dá (risos), o Soteldo é melhor, mas só porque é venezuelano”, completou.

O estudante está no Brasil devido a situação grave que vive a Venezuela e adotou o Athletico Paranaense como time do coração. Assim, ele também está ansioso para ver o goleiro Bento, que na opinião dele, merece ser titular.

“Estou aqui no Brasil devido a situação que vive a Venezuela. E aqui no Brasil eu gosto do Estêvão e também do Bento. Aqui eu sou Athletico e espero conseguir um autógrafo dele. Acho que ele merece ser o titular da Seleção Brasileira. Está melhor que o Ederson e o Alisson atualmente’, finalizou Daniel.

