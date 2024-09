Segundinha 2024: Veja como está a disputa após as duas primeiras rodadas

Após duas rodadas, o Sobradinho é o líder do campeonato, com incríveis 11 bolas na rede - (crédito: Júlio César Silva / Sobradinho EC)

A Segundinha, como é conhecida a divisão de acesso do futebol candango, vive disputa polarizada após o encerramento da rodada dois da edição de 2024. Com cinco jornadas a ainda serem disputadas até o encerramento da primeira fase do torneio, a tabela de classificação se encontra dividida. Dos oito participantes da vez, quatro venceram os compromissos iniciais. Em contrapartida, os outros quatro foram derrotados.

O cenário em questão faz jus ao argumento de que a atual versão da competição tem seguido um padrão. Enquanto quatro dos clubes mostram resultados como consequência dos investimentos feitos, os outros quatro têm dificuldade se de manter em pé. Algo curioso, dada a natureza imprevisível e volátil da Segundinha.

Até aqui, Sobradinho, Legião, Taguatinga e SESP Brasília têm 100% de aproveitamento. Somados, os quatro foram vazados apenas duas vezes, e estufaram as redes em 30 oportunidades. Luziânia, Botafogo-DF, GREVAL e Riacho City, por enquanto, seguem sem somar pontos. Todos estes, além disso, possuem saldo de gols negativo.

A próxima rodada, inclusive, pode manter o padrão na competição. Afinal, os quatro próximos confrontos também colocarão frente a frente representantes das duas metades da classificação. A seguir, veja a caminhada até aqui de cada um dos oito participantes.

Botafogo-DF

O Alvinegro candango é um dos que vive dificuldade no torneio até aqui. Nas duas primeiras rodadas, foram duas derrotas. A primeira veio diante do SESP Brasília. No estádio Abadião, em Ceilândia, o Botafogo acabou derrotado por 2 x 0. Na jornada seguinte, acabou superado pelo Legião. O time do rock goleou o alvinegro por 4 x 0. O próximo desafio também promete ser complicado. Às 16 de sábado (14/9), o Botafogo recebe o Sobradinho, atual líder da Segundinha.



GREVAL

O representante da região de Valparaíso é o antepenúltimo na tabela. A sétima colocação é resultado de derrotas contra Taguatinga e SESP Brasília. Como mandante, no estádio Serejão, e como visitante, no Estádio JK, foi derrotado por 4 x 0 e 3 x 0, respectivamente. Além de ter sofrido sete gols, segue sem estufar as redes. O próximo adversário será o vice-líder Legião, às 15h de sábado (14/9), ainda com local a ser definido.

Legião

O Leão é uma das duas únicas equipes a não ter sido vazada na Segundinha até aqui. Além disso, venceu Riacho City, no Rorizão, por 4 x 0; e Botafogo-DF, no Serejão, pelo mesmo placar. Dois dos três artilheiros da competição até aqui pertencem ao Time do Rock. O meio-campista Vitor Xavier e o atacante Wisman possuem, ambos, três bolas na rede. O próximo adversário será o GREVAL.

Luziânia

O único representante do entorno do Distrito Federal na competição é o que faz o começo de competição menos pior em relação aos que ainda não venceram. O Azulão é o quinto colocado, com saldo de gols negativo de duas bolas na rede. Até aqui, marcou dois, e sofreu outros quatro. Na rodada inaugural, foi derrotado pelo Sobradinho, no estádio Serra do Lago, em Luziânia, por 2 x 1. Em seguida, diante do Taguatinga, perdeu pelo mesmo placar, no estádio Serejão. Agora, terá pela frente o SESP Brasília, às 15h de sábado (14/9).

Riacho City

Até aqui, o clube do Riacho Fundo é quem mais sofreu na Segundinha. Na primeira rodada, foi superado pelo Legião, no estádio Rorizão, por 4 x 0. O golpe maior, porém, veio na segunda jornada. Visitante contra o Sobradinho, no estádio Defelê, foi goleado por 9 x 0. A primeira bola na rede aconteceu com apenas 10 segundos de jogo. As derrotas dão à Onça Pintada o saldo de gols negativo de 13 gols. O próximo adversário será o Taguatinga, também às 15h de sábado (14/9).

SESP Brasília

A equipe de Planaltina tem campanha muito próxima ao do Taguatinga. Na primeira rodada, venceu o Botafogo-DF por 2 x 0. Na segunda, despachou o GREVAL por 3 x 0. Junto do Legião, é uma das equipes a não ter sido vazada nos dois primeiros compromissos. Agora, terá pela frente o Luziânia, como visitante.

Sobradinho

O Leão da Serra é quem tem a melhor campanha do torneio até aqui. Nas duas primeiras partidas, marcou incríveis 11 gols. Nove vieram contra o Riacho City. Na rodada inaugural, venceu o Luziânia, por 2 x 1. A campanha até aqui aponta para a manutenção do caminho das vitórias. Afinal, o próximo adversário será o Botafogo-DF, que segue sem vencer.

Taguatinga

Assim como o SESP Brasília, o Águia possui saldo de gols positivo de cinco bolas na rede. Dono da terceira colocação, abriu a campanha no torneio com vitórias contra Greval, por 4 x 0, e Luziânia, por 2 x 1. Agora, enfrentará o lanterna Riacho City.

Veja a composição da próxima rodada:

Luziânia x SESP Brasília - 15h

Riacho City x Taguatinga - 15h

GREVAL x Legião - 15h

Botafogo-DF x Sobradinho - 16h

*Todos os jogos acontecerão no sábado (14/9). Os locais das partidas ainda serão definidos.

