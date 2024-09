Campeonato Brasiliense de Poker começa nesta sexta; disputa vai até dia 23

Com R$ 600 mil em prêmios, o Campeonato Brasiliense de Poker (CBP 2024) promete ser um dos maiores e mais emocionantes do país. Serão 15 torneios, com buy-ins para todos os bolsos. A abertura fica por conta do Evento 1 Warm Up, nesta sexta-feira (13/9), com R$ 100 mil garantidos.

Uma novidade este ano são os torneios satélites. Uma ótima oportunidade para os jogadores garantirem uma vaga nos principais eventos com um investimento menor. Além da premiação em dinheiro, o CBP também serve como classificatório para o Campeonato Brasileiro de Poker. Os melhores jogadores de Brasília terão a chance de representar a capital nacional na competição nacional.

A expectativa é de que mais de 500 jogadores de todo o país participem.

Para mais informações sobre os torneios e a programação completa, acesse o site oficial do evento ou entre em contato pelo telefone (61) 99384-3807.

O quê: 3ª etapa do Campeonato Brasiliense de Poker

Quando: De 13 a 23 de setembro

Onde: Clube P2W - SHN Q. 2 BL C - Asa Norte, Brasília - DF

Inscrições: P2W Clube de Poker