Copa do Mundo de Futsal: Brasil enfrenta Tailândia pela ponta do Grupo B

Avançar com a liderança do Grupo B. Será esse o objetivo da seleção brasileira de futsal no desafio desta sexta-feira (20), às 9h30, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da modalidade, com transmissão do SporTV, da CazéTV e do Globoplay.

Empatados com seis pontos após duas vitórias, Brasil e Tailândia já estão garantidos na próxima fase. Independente do resultado do confronto válido pelo encerramento da primeira fase, ambos estarão na disputa das oitavas de final. O embate, porém, definirá quem vai ficar com a liderança da chave B.

Por enquanto, quem ocupa o topo do grupo é o próprio Brasil. Isso graças ao saldo de gols. Até aqui, a equipe verde-amarela estufou as redes em 18 oportunidades, além de ter sofrido apenas um gol. Em contrapartida, a Tailândia possui saldo quase três vezes menor. São 12 contra e seis a favor, o que resulta num montante positivo de seis bolas na rede.

Os próprios números, aliás, são grandes aliados do Brasil na competição até aqui. A equipe treinada por Marquinhos Xavier possui, à essa altura, o melhor ataque e a melhor defesa do torneio. Apenas Portugal, com 10 gols pró e o mesmo um sofrido, chega perto da estatística brasileira.

Além disso, o time verde-amarelo também leva a melhor sobre os tailandeses quando o assunto é o retrospecto. Até agora, ambos já se enfrentaram apenas uma vez no torneio. Na edição do Mundial de 2004, vencida pela Espanha, a seleção venceu o time asiático pelo placar de 9 x 1, ainda durante a fase de grupos do torneio.

"Para o jogo contra a Tailândia, teremos um confronto de ritmo mais intenso, mais rápido. Eles competirão conosco pelos espaços dentro da quadra, e tentarão nos desgastar. Isso deve pesar um pouco, pois será o terceiro jogo no torneio. Mas acredito que temos uma vantagem, pois conseguimos descansar bem os atletas durante os dois jogos que fizemos. O objetivo da nossa seleção é garantir o primeiro lugar do grupo", disse Marquinhos, após a vitória contra a Croácia, ao SporTV.

Caso avance à próxima fase com a liderança, o Brasil terá pela frente o terceiro colocado do Grupo A, C ou D. Caso passe em segundo, enfrenta o segundo colocado do Grupo F.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Você sabia que Memphis Depay tem hábitos curiosíssimos? Veja aqui

Você sabia que Memphis Depay tem hábitos curiosíssimos? Veja aqui Esportes Everaldo Marques revela elogio de Galvão Bueno e sonho na carreira

Everaldo Marques revela elogio de Galvão Bueno e sonho na carreira Esportes Atuação de William Gomes rende elogios no São Paulo: ‘Tem personalidade’

Atuação de William Gomes rende elogios no São Paulo: ‘Tem personalidade’ Esportes Saiba dívidas que fizeram Zé Love perder sítio para família de Neymar

Saiba dívidas que fizeram Zé Love perder sítio para família de Neymar Esportes Monaco x Barcelona, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Monaco x Barcelona, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h Esportes Corinthians vende todos os ingressos para o duelo contra o Atlético-GO