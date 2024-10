Mansão de Cafu: vencedor de leilão deposita R$ 6,2 milhões

Após vencer o leilão da mansão de Cafu na última semana, o comprador do imóvel realizou o depósito do sinal no valor de R$ 5.067.500,00 para garantir a aquisição. Ao todo, a casa foi arrematada por R$ 20,27 milhões. Contudo, ainda não houvr a entrega das chaves. A informação é de Diego Garcia, do Uol.

Além do valor do sinal, uma quantia de R$ 1.216.200,00 se destinou ao leiloeiro responsável pela venda – 6% do total. O restante do montante está dividido em 30 parcelas mensais, indexadas pelo IPCA, até a chegada no valor total. O imóvel acabou adquirido por uma imobiliária de São Paulo, que ainda aguarda a homologação de uma decisão da Justiça referente ao resultado do leilão.

Ao todo, a mansão recebeu 15 lances, com quatro licitantes participando da concorrência. Na primeira rodada, com valor integral de R$ 40 milhões, ninguém realizou proposta pelo imóvel, que possui 2.581 m². São quatro andares, seis suítes, piscina, quadra de futebol society, salão de jogos, sala de cinema, sala de troféus, saunas e elevador.

Até a véspera do leilão, a defesa de Cafu tentou o cancelamento do processo, mas sem êxito.

Leilão é fruto de processo por dívida de Cafu

O leilão da mansão do ex-jogador ocorreu em consequência de um processo aberto em fevereiro de 2018 pela VOB Cred Securitizadora contra a Capi-Penta International Football Player Ltda, empresa de Cafu. A ação ocorre devido à dívidas do ex-lateral.

Sem negar a pendência, Cafu buscou anteriormente argumentar que o local é sua residência para evitar a perda do imóvel. Além disso, o capitão do penta afirma que o pagamento do débito estaria garantido por outros bens.

