Influenciador conta como "matou" bola no peito em jogo do Brasil: "Um susto"

A vitória do Brasil contra o Peru, nessa terça-feira (15/10) além de amenizar a instabilidade dentro de campo e reduzir as críticas dos torcedores com a Seleção, foi marcada por momentos inusitados no Mané Garrincha. Cárter Batista, nascido em Brasília, advogado, ex-professor de judô e influencer de uma das maiores páginas de futebol do Brasil, dominou uma bola no peito, chutada do campo até a arquibancada, onde ele estava. O lance foi televisionado e repercutiu nas redes.

Com 1,6 milhão de seguidores no Instagram, Cárter Batista deu detalhes do momento que viralizou. “Esse tipo de jogada, vira e mexe acontece, né? Às vezes a pessoa está distraída e leva uma bolada. Todo jogo eu pensava nisso, de estar preparado para dominar a bola quando ela viesse. Modéstia à parte, este domínio no peito é minha especialidade desde que eu jogava”, brincou o influenciador.

O advogado contou que três bolas foram na direção dele ao longo do jogo. “Já existia uma preparação mental, mas quando a bola veio, eu tomei um susto, porque ela veio com muita pressão, porém consegui dominar. Todo mundo aplaudiu e riu. Meu filho ficou muito empolgado também porque pegou na bola do jogo”



Repercussão nacional

Cárter criou a página em 2014 com o intuito de adotar um tom humorístico para falar sobre futebol nas postagem do Instagram. Restringir um nicho dentro do futebol não era um objetivo para o Cárter, que sempre quis falar sobre o esporte em um aspecto amplo, devido a diversidade dos clubes na capital federal. “A gente sai aqui em Brasília e olha gente com camisa do Ceará, Bahia, Fortaleza, Vasco, Flamengo. Aqui sempre foi um lugar de convergência, pois recebemos muita gente que ama o futebol de fora, vindo a trabalho temporariamente e depois acaba morando aqui”.

O influencer ainda deu detalhes sobre o trabalho nas redes sociais: “Acho que me adaptei bem na criação destes textos porque a base da comunicação é a escrita. Se você têm uma boa compreensão de redigir um bom texto, você consegue se expressar em múltiplas plataformas. É o que eu tenho tentado fazer e acho que estou conseguindo”.

A provocação e os apelidos engajando a página

Um dos momentos mais cômicos do futebol para o influenciador é zombar do time dos amigos. Cárter aposta em vídeos de informais. Além disso, ele é conhecido por apelidar jogadores. Um exemplo é o “robozão”, dado a Cristiano Ronaldo.

“Tirar um sarro com os amigos é um dos momentos mais engraçados do futebol. Ou ao contrário, às vezes seu time perde e você evita passar por um lugar que as pessoas te conhecem porque vai ser zoado. O lado da zoeira, hoje é muito imediato. Acontece no momento e já estão encaminhando uma mensagem pro grupo. É muito divertido, sempre que posso estou zoando”, comenta.



Conciliação e influência

Sobre o trabalho nas redes e o emprego como advogado, Cárter comenta sobre o desafio de manter o foco na produtividade. “Eu diria que dá para conciliar. Hoje em dia, nossa sociedade está muito mais preparada, para aceitar um profissional que pode fazer outra coisa. Muitos profissionais, além de exercer a profissão, utilizam a internet para criar conteúdos sobre o que fazem para atrair clientes. A internet é um território democrático neste sentido e possibilita que as pessoas exerçam duas funções”, explicou.

O advogado fala sobre a importância de incentivar jovens no caminho da leitura e dos estudos. “A minha página surge como um lugar para me expressar, falar das coisas que eu gosto, com isso você acaba encontrando pessoas que estão interessadas naquele assunto”.

“Quando você lê com frequência, você acaba vivendo outras vidas, conhecendo outros universos, e quando você vê alguém mais jovem, você fala 'participa disso aqui', vai te fazer bem", diz.

Próximos sonhos

Com a página nas redes, o influenciador já alcançou conseguiu interações com jogadores, viagens internacionais e estar na arquibancada dos jogos. Após ter alcançado essas “metas” e ter realizado o sonho de “matar” a bola no peito, Cárter planeja os próximos sonhos.

“Agora a próxima bola rebaterei de cabeça", brinca. "Meu sonho para os próximos anos é fazer o que faço, da forma que eu faço e continuar agradando as pessoas com meu conteúdo e agradando o público e a provar para os meus filhos que dá para se comunicar por meio do futebol”, enfatizou.

*Estagiário sob a supervisão Ronayre Nunes



