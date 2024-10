Dois atletas morrem em campeonato mundial de triatlo

Os atletas Roger Mas, 79 anos, e Mark John, 57 anos, morreram nessa quinta-feira (18/10) durante o Campeonato Mundial de Triatlo Terremolinos-Andaluzia. A causa da morte de ambos foi divulgada como parada cardíaca pelos portais de notícias espanhóis.

Leia também: Ônibus com torcedores do Athletico é alvo de emboscada a caminho de Itaquera

Roger Mas, atleta mexicano, passou mal durante a prova de natação. Segundo o portal de notícias espanhol La Opinión de Málaga, Mark John, de nacionalidade britânica, desmaiou durante a corrida, vindo a falecer no local.

A competição em que os atletas faleceram iniciou às 14h30. Roger e Mark participavam da categoria sprint acima de 45 anos, onde os competidores passam por 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida, resultando em cerca de duas horas de duração.

"É com profunda tristeza que podemos informar que dois participantes (um do México; um da Grã-Bretanha) faleceram no Campeonato Mundial Torremolinos-Andalucía. Nossas mais profundas condolências vão para suas respectivas famílias, amigos, Federações Nacionais e toda a família dos triatlos.", disse a Federação Mundial de Triatlo, World Triathlon, em declaração divulgada nas redes sociais. A organização também informou que entraram em contato com os familiares dos atletas para prestar todo o apoio necessário.

A Federação Mexicana de Triatlo prestou condolências por meio das redes sociais.

*Estagiário sob a supervisão de Terra Thais

Saiba Mais Esportes Rossi eleva confiança em defesas de pênalti e alerta para risco contra o Corinthians

Rossi eleva confiança em defesas de pênalti e alerta para risco contra o Corinthians Esportes Santos busca passar confiança para Brazão em momento de instabilidade

Santos busca passar confiança para Brazão em momento de instabilidade Esportes São Paulo supera campanha do Brasileiro de 2023 e mantém sonho de G-4

São Paulo supera campanha do Brasileiro de 2023 e mantém sonho de G-4 Esportes Treino aberto do Vasco tem apoio antes de jogo decisivo pela Copa do Brasil

Treino aberto do Vasco tem apoio antes de jogo decisivo pela Copa do Brasil Esportes Vitor Reis recebe sondagens, mas Palmeiras descarta saída neste momento

Vitor Reis recebe sondagens, mas Palmeiras descarta saída neste momento Esportes Missões dos semifinalistas na Copa do Brasil

Missões dos semifinalistas na Copa do Brasil Esportes Flamengo desmorona. Derrota terá impacto na Copa do Brasil?

Flamengo desmorona. Derrota terá impacto na Copa do Brasil? Esportes Jornal espanhol destaca atuação de Ganso no Fla-Flu: ‘Como o gênio que é’

Jornal espanhol destaca atuação de Ganso no Fla-Flu: ‘Como o gênio que é’ Esportes Martinelli exalta Ganso e analisa atuação do Fluminense: ‘Esse é o caminho’