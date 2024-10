Tadeu x Gabigol: goleiro do Goiás e ídolo do Flamengo têm 4 gols no ano

Autor de um gol na vitória do Goiás por 4 x 0 na noite de segunda-feira(21) contra a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o goleiro Tadeu alcançou a marca de quatro gols em 2024 e igualou o número de gols do atacante Gabriel Barbosa na temporada com a camisa do Flamengo.

Tadeu fez o segundo gol do time esmeraldino em cobrança de pênalti. Juninho, Lucas Ribeiro e Jhon Vásquez completaram o placar. Tadeu também havia marcado nesta temporada duas vezes diante do Ceará na 20ª rodada da Série B e contra o Brusque na 22ª.

O desempenho do goleiro Tadeu é semelhante ao do atacante Gabriel Barbosa. O ídolo do Flamengo vive uma das temporadas mais turbulentas em seis anos no clube carioca. Amargou a reserva com Tite e foi suspenso por desobediência as regras do exame antidoping. Posteriormente voltou ao banco com Tite. Gabriel também esteve ameaçado de ser vendido depois de vestir camisa do Corinthians em um encontro particular com amigo em casa. Voltou a ser titular com a posse de Filipe Luís como técnico, mas segue com quatro gols no ano.

Embora tenha sido titular nos últimos cinco jogos do Flamengo, Gabriel Barbosa não balança a rede desde o gol de pênalti contra o Criciúma no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, durante a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 20 de julho. O atacante também balançou a rede contra o Vasco na Série A e o Volta Redonda e o Sampaio Corrêa no Campeonato Carioca.