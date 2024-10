Pesquisa levanta termos mais associados por torcedores ao legado de Pelé

Atleta mais conhecido mundialmente em todos os tempos, Pelé ainda habita o imaginário dos torcedores brasileiros, mesmo após quase dois anos do falecimento do astro. Divulgada na semana do aniversário de 84 anos do Rei do Futebol — comemorado nesta quarta-feira (23/10) —, uma pesquisa idealizada pelo Museu do Futebol ressignificou como o atleta do século XX é lembrado pelos compatriotas.

Em resumo, o levantamento incentivou torcedores das mais diversas idades a definirem o legado de Pelé com apenas uma palavra. Chama a atenção como jovens e pessoas com idades mais avançadas rememoram o atleta, morto em dezembro de 2022, aos 82 anos. Entre todos os 300 termos mais lembrados, no entanto, se destaca a lembrança viva do mais associado ao jogador mundialmente: Rei.

Entre pessoas até 25 anos, as primeiras memórias vêm das camisas de Brasil e Santos. Os termos aparecem em destaque entre os respondentes da faixa etária. O recorte do levantamento envolvendo as pessoas com mais de 60 anos tem um detalhe especial: todas tiveram a oportunidade de assistir Pelé jogar. O atleta pendurou as chuteiras 1º de outubro de 1977, há 47 anos. Entre o público dessa faixa etária, os termos “gol” e “melhor” foram os mais lembrados.

Ponto de cultivação do esporte mais popular do planeta, o Museu do Futebol reabriu as portas em julho, após um período fechado para reformas. O ambiente, inclusive, conta com uma sala criada justamente para cultivar o legado de Pelé. "No mundo de hoje, os ídolos são passageiros. Pelé tem uma história espetacular. É reconhecido no mundo inteiro e não poderíamos deixar de preservar sua memória e mostrar sua história”, diz Marcelo Duarte, um dos curadores do projeto de renovação, junto com Leonel Kaz e Marília Bonas.

Os brasileiros citaram em profusão palavras ligadas aos atributos técnicos de Pelé. As palavras de contemplação ao legado também aparecem em peso: "inspiração", "exemplo", "ícone", "determinação", "mestre", "referência", "gênio", "representatividade", "incomparável", "excelência", "dedicação", "líder", "inspirador" e "competente" aparecem entre as maneiras escolhidas pelos torcedores para falarem do jogador.

As lembranças, porém, vão além dos gramados. Aspectos ligados à vida pessoal de Pelé também povoam o imaginário dos compatriotas. Fora dos gramados, o astro chegou a ser Ministro do Esporte, em Brasília. Houve quem citou o fato ao lembrar do Rei. Palavras como "famoso", "celebridade" e "fama" trazem luz ao outro lado cultivado por Edson Arantes do Nascimento durante a vida pública. Algumas pessoas lembraram, até mesmo, do relacionamento do astro com a apresentadora Xuxa.

A maioria das palavras, no entanto, eterniza a história do Rei do Futebol com a bola nos pés e a construção dos legados com a Seleção Brasileira e do Santos, há mais de meio século, mas ainda vivas na memória dos brasileiros. "Pelé parou de jogar há 50 anos e segue na memória brasileira do futebol, pois ele nos habita, representa o desejo, o instinto, possibilidades”, pontua Leonel Kaz.