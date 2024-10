NBB: Brasília Basquete supera São José e vence a primeira em casa

O primeiro passo da caminhada pelo sucesso no Novo Basquete Brasil (NBB) diante da própria torcida teve um desfecho feliz para o Brasília Basquete. Ontem, o Alien mostrou resiliência para vencer o São José-SP, por 81 x 76, pela quarta rodada da competição, no ginásio Nilson Nelson. Com 28 pontos, o armador Gemadinha foi o cestinha. O time voltará à quadra neste sábado, às 11h, novamente na arena candanga, contra o Mogi.

As derrotas inaugurais para Minas (74 x 66), Bauru (93 x 91) e Franca (79 x 74) não seguraram os ânimos brasilienses na busca pelo primeiro triunfo na competição. O sucesso em quadra ainda trouxe consigo a quebra de um tabu. O estouro final do cronômetro marcou o primeiro desfecho positivo de uma estreia em casa em cinco anos. A última vez havia acontecido em 2019.

Naquela temporada, a vitória por 78 x 63 foi contra o Botafogo. Nos quatro anos seguintes, derrotas para Paulistano (73 x 57); Pinheiros, em duas oportunidades (93 x 92 e 71 x 68); e Corinthians (84 x 72). O êxito dá esperanças à equipe candanga por estatísticas melhores na casa própria. Na utilização da última temporada como recorte, o time candango venceu apenas cinco de 17 partidas disputadas na capital federal. Agora, abre a contagem com um bom resultado.

Em quadra, o Brasília não encontrou vida fácil contra o adversário do interior paulista. Depois de liderar os dois primeiros períodos, a equipe sofreu um apagão no terceiro, mas revigorou os ânimos para vencer o quarto. A vantagem no primeiro quarto veio apenas no estouro do relógio. Daniel Von Haydin decretou 25 x 22 com uma bola de três do lado esquerdo da quadra. O próprio Brasília começou melhor. Nos primeiro 10 minutos, foram quatro bolas convertidas de fora do garrafão. O rival não acertou nenhuma.

Apesar da maior estatura, o Brasília tinha dificuldades em equiparar o aspecto físico do rival de laranja. Além disso, pecava nas faltas: cometeu cinco. Na segunda parcial, além de manter o bom aproveitamento ofensivo, encaixou na defesa. Cometeu apenas uma falta e cedeu 17 pontos, cinco a menos em relação à primeira parcial. Marcou, em contrapartida, 16. Ainda assim, fechou o segundo quarto com vitória: 41 x 39.O Brasília voltou elétrico do intervalo para o terceiro período. O bahamense David Nesbitt destacou-se nos primeiros três minutos com uma bola de três e uma potente enterrada. Com outro chute de longa distância, Buiú passou o São José à frente pela primeira vez desde o primeiro quarto.

A partir daí, o desempenho do time da casa desandou. Com turnovers e erros ofensivos em sequência, a equipe candanga tomou a virada. Quando se aproximava de diminuir a desvantagem, cometia faltas e cedia lances livres. Com isso, passou ao último período com prejuízo: 59 x 54.

A última parcial foi de reação para o time mandante. Gemadinha liderava a empreitada com oito pontos e 100% de aproveitamento à altura dos quatro minutos restantes. Com a disputa ponto a ponto, o resultado passava a depender da disputa particular entre Gemadinha e Douglas do São José. o pivô do time paulista registrou seis pontos. O armador do Brasília, porém, levou a melhor: 18 dos 23 pontos da equipe na última parcial, e vitória por 81 x 76.

"Tenho um carinho enorme por Brasília. Acredito, inclusive, que nunca deveria ter saído. O apoio da torcida é muito gostoso. Essa vitória serve como um chamado para que cada vez mais pessoas venham nos assistir", disse o cestinha da partida, ao Correio. "São momentos. No último quarto, entrei num momento bom, e soube aproveitar bem", complementou ele.

"Todos sabem das dificuldades que tivemos, não é novidade. Mas agora, pela primeira vez, conseguimos realmente fazer tudo certinho, dentro e fora da quadra, com muita organização. O começo de temporada não foi fácil, principalmente por causa da tabela, mas sabemos onde queremos e podemos chegar", avaliou o treinador, Dedé Barbosa.

