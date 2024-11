Candangão 2025: Atual vice-campeão, Capital fecha com meia Matheuzinho

Atual vice-campeão candango e representante do Distrito Federal na Série D, na Copa do Brasil e na Copa Verde em 2025, o Capital fechou oficialmente mais um reforço. Depois do zagueiro Richardson, a novidade para a próxima temporada é o meia-atacante Matheuzinho. O jogador canhoto de 31 anos estava no América-RN. Em 2024, ele fez quatro gols em 23 jogos e tem no currículo os títulos do Campeonato Potiguar e um bi no Campeonato Goiano.

Matheus Cotulio Bossa é paulista de Penápolis. Iniciou a carreira nas divisões de base do Marília antes de concluir a formação nas passagens por São Paulo, Corinthins e Flamengo de Guarulhos. Profissionalizou-se no Corinthians e defendeu Bragantino, Audax e Guaratinguetá por empréstimo até ser adquirido em definitivo pelo Audax em 2015. Também vestiu as camisas do Atlético-GO, Juventude e Vila Nova no Brasil.





No exterior, passou pelo Estoril, em Portugal; o Juárez, no México, e teve uma experiência no futebol africano com o Al-Mirrikh do Sudão.

Matheuzinho não joga desde 26 de agosto na derrota por 1 x 0 para o Floresta pela Série C do Campeonato Brasileiro. A saída do América-RN foi conturbada. A Sociedade Anônima do Futebol do América-RN foi condenada a indenizar o jogador em R$ 1,3 milhão referente a bonificações, 13º, férias e multa de cláusula compensatória devido ao contrato até 30 de junho de 2026. O jogador conseguiu na Justiça a rescisão indireta no TRT-RN.

O reforço do Capital será comandado pelo técnico Paulinho Kobayashi em 2025. Além da caça ao título inédito do Campeonato Candango depois da derrota nos pênaltis para o Ceilândia na final deste ano, ele terá visibilidade na Copa do Brasil, na Copa Verde e no principal projeto do clube no próximo ano, a Série D do Campeonato Brasileiro.

Com a a chegada de Matheuzinho, o Capital acumula 11 renovações, dois jogadores promovidos das divisões de base e a oficialização do acordo com Matheuzinho. Richardson tem pré-contrato com o clube e deve ser anunciado formalmente nos próximos dias. O ABC, ex-clube do jogador, ameaça entrar na Justiça contra o Capital sob alegação de assédio, mas o acordo do atleta com o Capital só não será honrado se o time potiguar pagar multa.