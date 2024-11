Gabi, Arrascaeta e Bruno Henrique igualam títulos de Zico e Júnior

Belo Horizonte — Trio histórico da atual geração super vencedora do Flamengo, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique atingiram um novo patamar na galeria de ídolos do clube rubro-negro. Campeões da Copa do Brasil neste domingo (10/11), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, o trio de jogadores chegou ao 13º título com a camisa rubro-negra. A marca iguala o número de conquistas de Zico e Júnior na equipe carioca.

O feito reforça os três atletas como símbolos de uma mudança de prateleira do clube e a recuperação do prestígio no futebol brasileiro. Gabi, BH e Arrasca desembarcaram no Rio de Janeiro em 2019. Naquele ano, o Flamengo ainda perseguia a construção de uma dinastia baseada no poder de investimento. Desde então, se tornou comum vê-los levantando taças e marcando o nome na história do clube carioca.

A lista de títulos é invejável. Os três ostentam duas Copas do Brasil, duas da Libertadores da América, duas edições da Série A do Campeonato Brasileiro, duas taças da Supercopa, quatro do Campeonato Carioca e uma da Recopa Sul-Americana. Com contrato extenso com o Flamengo, Bruno Henrique e Arrascaeta podem assumir a liderança na temporada 2025. Gabigol depende de uma renovação com o clube para seguir em busca da marca pessoal.

Ídolos máximos do clube mais popular do Brasil, Zico e Júnior também acumulam grandes conquistas pelo Flamengo. Considerando apenas troféus oficiais, o Galinho tem Carioca (1972, 1974, 1978, 1979, 1979 (especial), 1981 e 1986), Brasileirão (1980, 1982, 1983 e 1987), Mundial de Clubes (1981) e Libertadores (1981). O Capacete tem como diferenciais as presenças no estadual de 1991 e na Série A de 1992.