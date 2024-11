Calendário da CBF: As datas-chave para o Capital e o Ceilândia em 2025

Finalistas do Candangão neste ano, Capital e Ceilândia representarão o Distrito Federal na Copa do Brasil, na Copa Verde e na Série D em 2025 - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Representantes do Distrito Federal no calendário de competições organizadas pela Confederação Brasileira de futebol (CBF) em 2025, o atual campeão da cidade, Ceilândia, e o vice, Capital, conheceram nesta terça-feira as datas pontuais para o planejamento da temporada. Além do Candangão, os dois times disputarão a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro.

Das quatro competições, apenas uma ainda não tem previsão de disputa: a Copa Verde. O Correio apurou que o departamento técnico da CBF ainda não definiu as datas dos torneios regionais Copa do Nordeste e Copa Verde. As respectivas agendas serão divulgadas na próxima semana.

Leia mais: CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro em 2025

Neste ano, a Copa Verde começou em 22 de fevereiro e terminou em 29 de maio. Se o período for mantido, o torneio usará meios de semana sem partidas de estaduais ou da Série D.

O arbitral do Campeonato do Distrito Federal será realizado na manhã desta quinta-feira (14/11). A data de início do Candangão será colocada em votação. Há duas propostas: 11 e 12 ou 18 e 19 de janeiro, e capítulo final em 29 de março ou 5 de abril.

Uma votação simples entre os 10 clubes qualificados para a primeira divisão local no próximo ano (Capital, Ceilândia, Gama, Brasiliense, Paranoá, Real Brasília, Samambaia, Ceilandense, Sobradinho e Legião) baterá o martelo levando em conta o calendário da Copa do Brasil com possíveis travas para a realização de rodadas em 18 ou 26 de fevereiro e a paralisação do Candangão no carnaval.

Calendário para Ceilândia e Capital em 2025

» Candangão: 11 ou 18/1/2025 a 29/3 ou 5/4/2025

» Copa do Brasil: 19/2/2025 a 9/11/2025

» Série D: 13/4 a 29/9/2025

» Copa Verde: a definir

A Copa do Brasil começa em 19 de fevereiro, praticamente um mês depois do início do Candangão. Em tese, até lá, Ceilândia e Capital estarão adiantados no processo de formação dos respectivos elencos e dos times para a disputa do mata-mata nacional.

A Série D do Campeonato Brasileiro tem largada prevista para 19 dias depois do encerramento dos campeonatos locais e vai até 28 de setembro. Portanto, Ceilândia e Capital necessitam de pelo menos nove meses de orçamento em 2025 da pré-temporada a uma possível final na quarta divisão.

"Encurtar as datas do Estadual dificulta um pouco porque a gente provavelmente não vai ter intervalo da final do Candangão para o início da Série D. Não que a gente estará na final, mas, se chegarmos, a gente decidirá o título e na semana seguinte estreia na Série D sem um intervalo para se preparar especificamente para a competição", avalia Godofredo Gonçalves, referindo à possibilidade de encerramento em 6 de abril.

Leia mais: A nova elite do Candangão em 2025

A CBF estabelece 26 de março como data limite para o fim dos Estaduais, mas federações com clubes apenas na Série D costumam estender a tabela dos torneios domésticos. "É muito apertado. Os clubes do Candangão têm uma cultura de começar cedo, mas, às vezes, fica muito apertado para os times da Série D. Vamos acompanhar a opção do Capital", avalia o presidente do Ceilândia, Ari de Almeida.

"A Copa do Nordeste e a Copa Verde ainda não estão no calendário, mas provavelmente será no primeiro semestre também paralelamente aos estaduais. Por isso que é até importante ter mais data para os estaduais acontecem nos fins de semana e a Copa Verde no meio de semana", opina Godofredo Gonçalves.