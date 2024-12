Brasília domina o Pinheiros e vence a quarta na Superliga Feminina

Jogadoras do Brasília Vôlei celebram o bom início, com quatro vitórias em oito jogos - (crédito: Davidson Courlan/CBV)

O Brasília Vôlei enfrentou o Pinheiros na noite desta quarta-feira (4/12), pela oitava rodada da Superliga Feminina. As brasilienses venceram e convenceram dentro de quadra com o placar de 3 sets a 0 e agora se preparam para as últimas três partidas do primeiro turno. As parciais foram de 25/19 e duplo 25/22.

Mesmo com uma partida discreta na noite, Ana Medina foi destaque no jogo como a maior pontuadora, com 13 pontos. Do lado das visitantes, a central Cláudia também terminou a noite com 13 pontos marcados na partida.

“Um jogo bem jogado, truncado e sabíamos que seria assim do início ao fim. Eu estou super feliz, é agradecer ao meu time, acho que isso é um conjunto todo. Eu, sozinha, não faço nada aqui e só tenho que agradecer à minha equipe e ao Spencer por tudo. É sempre muito bom ser reconhecida, mas, para mim, o principal é fazer três pontos, isso que importa”, comentou Naiara, autora do ponto da vitória e ganhadora do troféu Viva Vôlei.

O primeiro set começou com superioridade da equipe de Brasília. As donas da casa iniciaram a partida com superioridade, abriram o placar e se mantiveram com uma distância confortável, chegando a fazer o dobro de pontos do Pinheiros (10 x 5). A desvantagem no placar forçou o técnico Duda Nunes, ex- Brasília, a pedir um tempo no jogo. A conversa resultou dentro de quadra, a equipe paulista conseguiu diminuir a vantagem das candangas no placar (18 x 14). Com destaque para Lívia e Ana Medina nos bloqueios, o primeiro tempo terminou com a parcial de 25x19 para o Brasília Vôlei.

Assim como no primeiro set, o segundo tempo iniciou com o Brasília administrando as ações dentro de quadra, manteve a distância na parcial (12 x 6) e agradou o torcedor com a partida que estava fazendo. As paulistas buscavam a reação no jogo, mas ainda continuavam sempre atrás no set. (20 x 12). Com a crescente de Grossi, o Pinheiros teve uma reação no set e o jogo ficou apertado entre as equipes, com mais trocas de pontos, porém o time do técnico Spencer Lee mostrou toda garra e venceu mais um período por 25 x 22.

O terceiro tempo teve um equilíbrio maior. As duas equipes protagonizaram uma parcial bem acirrada. O Pinheiros acordou no jogo, fez uma sequência de quatro pontos e o placar apertado (15 x 13) forçou Spencer Lee a pedir um tempo. A reação do Brasília veio rápido, explorando os erros adversários, deixou o placar empatado. Com Naiara, as brasilienses viram o jogo dentro da parcial e zeram o placar. Fim do período: 25 x 22.

Superliga B Masculina

Em estreia pela Superliga B, a equipe masculina do Brasília Vôlei venceu por 3 sets a 1 o Real Brasiliense na tarde desta quarta-feira (4/12), no Ginásio do Sesi. De virada, os donos da casa garantiram os primeiros três pontos na competição. As parciais foram de 23/25, 25/18, 25/19 e 25/16.

A próxima partida do Brasília Vôlei pela Superliga B será contra o Norde Vôlei na próxima sexta-feira (13/12), às 18h, no Aécio de Borba, em Fortaleza. Já o Real Brasiliense enfrenta o Montes Claros no sábado (14/12), às 19h, na Arena Minas T.C.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini