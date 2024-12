Retrospectiva 2024: Olímpiadas e títulos inéditos do Botafogo marcaram o ano

Para a torcida do Botafogo, 2024 ocupará um lugar especial na memória. Isso porque o clube garantiu os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O ano também foi marcado pelas Olímpiadas de Paris, que reuniu fatos inéditos. A ginasta Rebeca Andrade foi um dos grandes destaques.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Olimpíadas 2024

Rio Sena

A despoluição do Rio Sena foi anunciada como grande legado dos Jogos para a população durante a candidatura e após a escolha de Paris como sede. As autoridades francesas gastaram quase US$ 1,4 bilhão para limpar o rio, que é um dos símbolos da capital francesa.

A fim de mostrar que água estava apta para receber várias provas dos Jogos, prefeita Anne Hidalgo, outras autoridades e nadadores da federação francesa de triatlo mergulharam no rio.

Cerimônia de Abertura

A Cerimônia de Abertura da edição de 2024 dos Jogos Olímpicos foi diferente das demais. Pela primeira vez, não ocorreu em um estádio e, sim, às margens do rio Sena, que banha a capital francesa. Todas as delegações desfilaram em barcos em um trajeto de 6km.

O Time Brasil levou a empolgação para a cerimônia. Uns dos primeiros a desfilar pelas águas do rio Sena, os atletas brasileiros estavam animados e entoaram várias músicas típicas da MPB, como País tropical, de Jorge Ben Jor.

Polêmica

Após vencer a boxeadora italiana Alessandra Carini, a argelina Imane Khelif esteve no centro da principal polêmica dos Jogos. Isso porque, depois da desistência relâmpago da adversária, a atleta foi vítima de uma onda de desinformação nas redes sociais, que colocou em pauta o gênero da boxeadora.

A polêmica se baseou em um teste feito por Imane, em 2023, para participar do Mundial de Boxe. A Associação Internacional de Boxe (IBA, em inglês), organizadora do evento, desclassificou a argelina por não passar em um “teste de gênero” feito pela instituição.

Leia também: Retrospectiva dos melhores memes de 2024

Protagonismo feminino

O protagonismo negro e feminino foram destaques dos Os Jogos Olímpicos deste ano. O Brasil finalizou sua participação com três medalhas de ouro, conquistadas por quatro mulheres, sendo que três delas são negras.

Beatriz Souza, no judô, Rebeca Andrade, na ginástica artística, e a dupla Duda e Ana Patrícia, campeãs olímpicas no vôlei de praia, brilharam em suas modalidades. Das 20 medalhas obtidas, 12 foram por atletas femininas, incluindo a equipe mista de judô.

Rebeca Andrade

A ginasta tornou-se a maior medalhista brasileira da história com seis medalhas olímpicas, consolidando-se como a maior atleta olímpica do país. Na Cidade Luz, a ginasta esbanjou talento para subir ao pódio quatro vezes, correspondendo a toda expectativa gerada em volta do desempenho dela. A caminhada foi iniciada com duas medalhas na edição de Tóquio 2020 e eternizada com a atuação de gala em Paris 2024.

Medalha para Brasília

Caio Bonfim conquistou a medalha olímpica de prata na quarta tentativa. O brasiliense disputou as edições de Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020, antes da alcançar a principal conquista da carreira, em 1º de agosto de 2024, aos pés da Torre Eiffel, em Paris. A conquista foi a primeira da história da marcha atlética.

Quadro de medalhas

O quadro de medalhas dos Jogos deste ano ficou assim: os Estados Unidos, que conquistaram o maior número de medalhas, asseguraram a primeira posição. Já a China e o Japão completaram o top 3. O Time Brasil, com três medalhas de ouro e um total de 20 medalhas, ocupou a 20ª colocação.

Futebol

Polêmica da Bola de Ouro

A Bola de Ouro entregue ao volante Rodri causou polêmica no mundo do futebol já que Vini Jr. era considerado favorito. De acordo com o colunista do Correio Braziliense, Marcos Paulo Lima, "o favoritismo dele a número 1 na Bola de Ouro da tradicional votação da revista France Football pode ter sido minado devido a uma certa antipatia de jornalistas-jurados por Florentino Pérez. Na mente vingativa de alguns, antes Rodri do que Vini. Um recado a quem resiste e insiste em peitar a Uefa, nova parceira comercial da Bola de Ouro".

Botafogo

Em campanha histórica, o Botofago conquistou dois títulos inéditos neste ano. O primeiro deles foi no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, onde garantiu o primeiro título de Libertadores da história do clube. O time consagrou o ano glorioso com título do Brasileirão 2024. A festa foi confirmada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com uma vitória de 2 x 1 contra o São Paulo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Nem a eliminação do Mundialito nas quartas de final foi capaz de apagar o ano glorioso do Botafogo. Em 15 dias, o Glorioso participou de cinco finais. O time conquistou dois dos três troféus em disputa. Até então, apenas Santos e Flamengo conseguiram alcançar esse feito.

Juan Izquierdo

A morte do jogador uruguaio Juan Izquierdo, 27 anos, em decorrência de uma arritmia cardíaca, chocou o Brasil e Uruguai neste ano. O zagueiro do Nacional passou mal durante um jogo contra o São Paulo, no Morumbis, no dia 22 de agosto. Ele ficou internado por cinco dias no Hospital Israelita Albert Einstein, mas não resistiu.

Casos de estupro

Daniel Alves

Em fevereiro, o Tribunal de Barcelona condenou o ex-jogador do Barcelona, São Paulo e seleção brasileira , Daniel Alves, a 4 anos e 6 meses de prisão por agressão sexual contra uma mulher de 23 anos no banheiro de uma boate em 2022. À época, a corte concluiu que a vítima não deu consentimento para o ato sexual, constatando a existência de provas além do testemunho da mulher que corroboram a violação.

No mês seguinte, o ex-atleta teve a liberdade provisória autorizada pela Justiça. Os magistrados concordaram com a tese da defesa de que o jogador poderia sair da prisão se pagasse a fiança. Daniel foi liberado da prisão após pagar um valor de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões). A equipe do ex-atleta brasileiro levou cinco dias para arrecadar a quantia. Ele estava preso há 14 meses.

Robinho

O ex-jogador de futebol Robson de Souza foi preso em março deste ano e cumpre a pena desde então na Penitenciária II de Tremembé. O ex-jogador foi condenado por estupro de uma jovem albanesa, na Itália, em 2013, em um período onde ele jogava pelo Milan. O caso ocorreu em uma casa noturna italiana, e outros cinco amigos do ex-jogador também estavam envolvidos. Um deles, Roberto Falco, também está preso. Outros quatro não foram julgados.

Conquistas importantes



Tênis

Jovens tenistas roubaram a cena neste ano. Entre os jovens prodígios está João Fonseca, o carioca de 18 anos se tornou o principal jogador sub-20 da modalidade ao conquistar o título do Next Gen Finals após bater o americano Learnen Tien, em dezembro.

Teve também a a polonesa Iga Swiatek, 23 anos, que chegou a liderar o ranking feminino antes de a bielorrussa Aryna Sabalenka assumir a ponta. No masculino, o espanhol Carlos Alcaraz, 21, esteve no topo e hoje observa Jannik Sinner, italiano dois anos mais velho, puxar a fila.

Skate

Rayssa Leal foi consagrada campeã da temporada 2024 da Street League Skateboarding (SLS), a liga internacional de skate street, ao conquistar o Super Crown neste domingo no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, que sediou o evento pela segunda vez consecutiva. Sentindo-se à vontade em solo paulistano, com o apoio fervoroso dos fãs, a maranhense de 17 anos triunfou nas duas edições anteriores e, assim, se tornou tricampeã.

Aposentadoria

Considerada a maior medalhista olímpica e mundial da história do judô brasileiro, a gaúcha Mayra Aguiar anunciou sua aposentadoria das competições da modalidade. A notícia foi divulgada pelas redes sociais da própria atleta. A judoca, que tem 33 anos, já havia sinalizado a possibilidade de deixar o esporte de alto desempenho após ser eliminada em sua primeira luta nos Jogos Olímpicos de Paris.