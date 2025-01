Jogador Rodrigo Garro se envolve em acidente com morte na Argentina

O meia do Corinthians Rodrigo Garro se envolveu em um acidente com morte na Argentina. A caminhonete que dirigia se chocou de forma frontal com uma moto e o motociclista morreu no local. O acidente ocorreu na região de La Pampa, onde o jogador passa férias.

De acordo com o Clarín, da Argentina, o promotor Francisco Cuenca trata o caso como um homicídio culposo e ordenou que o atleta ficasse preso preventivamente até que as investigações e a perícia cheguem a conclusões sobre como o ocorreu o acidente.

O Clarín também revelou que a vítima trata-se de Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos. No carro de Garro havia mais uma pessoa. Ambos saíram sem ferimentos do acidente.

Um dos fatores que estão sendo levantados é a possibilidade do jogador, que conduzia o carro, estar alcoolizado no momento do ocorrido. Segundo o diário argentino Olé, o camisa 10 do gigante paulista testou positivo para álcool no bafômetro.

Garro foi um dos principais jogadores do campeonato brasileiro nesta temporada. O meia foi eleito para a seleção do Brasileirão tanto pela CBF quanto no prêmio Bola de Prata da ESPN. Antes de vestir a camisa 10 do Corinthians, o meia jogou pelo Instituto e Deportivo Talleres, ambos clubes da Argentina.