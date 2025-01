Esquenta da rodada #1: veja detalhes dos jogos da largada do Candangão

14/01/2025 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Esportes. Lançamento Oficial do Candangão 2025. Taça do Candagão 2025. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A espera acabou! A partir deste fim de semana, a bola voltará a rolar na principal competição de clubes do Distrito Federal, com os jogos da primeira rodada do Campeonato Candango. A largada da elite da capital está dividia em dois dias. No sábado (18/1), são três jogos. No domingo (19/1), outros dois complementam a jornada. O esquenta do Correio traz detalhes de cada uma das partidas, com informações das equipes, de transmissões ao vivo e de ingressos para acompanhar na arquibancada.

Paranoá e Legião abrem o Candangão 2025, no Defelê. No Abadião, Ceilândia e Real Brasília fazem o encontro dos dois últimos campeões do torneio local. Jogo do CB Indica da rodada #1, Gama e Sobradinho será a reunião de duas equipes de ampla torcida do DF e candidatos a coisas grandes na temporada 2025. Capital e Ceilandense têm encontro marcado no JK, enquanto Brasiliense e Samambaia fecham a rodada, com estreia agendada para o Serejão.

Veja detalhes dos jogos da rodada

Paranoá x Legião

Onde: Estádio Defelê, na Vila Planalto

Data e hora: sábado (18/1), às 15h

Transmissão: FFDF TV (YouTube)

Ingressos: R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira), na bilheteria do estádio

Fora do grupo de favoritos às vagas para a semifinal, Paranoá e Legião fazem uma espécie de jogo no qual, quem deseja avançar, não pode perder pontos. Estável na elite nos últimos anos, a Cobra Sucuri abre o Candangão com um grupo mais experiente. Recém-promovido da Segundinha, o Leão Branco usará jogadores da base, com meta de surpreender e, ao mesmo tempo, impulsionar talentos.

Ceilândia x Real Brasília

Onde: Estádio Abadião, na Ceilândia

Data e hora: sábado (18/1), às 16h

Transmissão: Record Brasília

Ingressos: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). Torcedores com a camisa do Ceilândia pagam R$ 5

O jogo marcará o encontro dos dois últimos campeões do Distrito Federal, mas em momentos e projetos muito diferentes. Embalado pelo título de 2024 e com calendário cheio para a temporada, o Gato Preto tem um elenco robusto e com mais investimento. Dono da taça de 2023, mas vindo de um ano ruim, o Leão do Planalto apostará no mesmo modelo de quanto alcançou o topo da capital: com um elenco de jovens.

Gama x Sobradinho (CB indica)

Onde: Estádio Bezerrão, no Gama

Data e hora: sábado (18/1), às 19h30

Transmissão: FFDF TV (YouTube)

Ingressos: Sul/Leste/Norte: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) - Oeste: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira) - Hospitality: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira)

A partida será o duelo de duas camisas muito pesadas do Distrito Federal e favoritos no Candangão. Treze vezes campeão loca, o alviverde luta para voltar ao topo e, para isso, aposta em um elenco robusto de nomes de peso, como Nunes e Marcelo Toscano. De volta à elite, o Leão da Serra segue a mesma linha e tem um grupo repleto de jogadores consagrados nacionalmente, como Sidão e Léo Príncipe.

Capital x Ceilandense

Onde: Estádio JK, no Paranoá

Data e hora: domingo (19/1), às 15h30

Transmissão: FFDF TV (YouTube)

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Vice-campeão candango e com calendário cheio para a temporada 2025, o Coruja começa a temporada sonhando muito alto. Boa parte da esperança recai sob a manutenção de parte do grupo do ano passado, adicionada a contratações. O Dragão terá uma mescla de juventude e experiência para ir além da briga contra o rebaixamento na competição local.

Brasiliense x Samambaia

Onde: Estádio Serejão, em Taguatinga

Data e hora: domingo (19/1), às 16h

Transmissão: Rádio e TV Brasiliense (YouTube)

Ingressos: R$ 5 (arquibancada) e R$ 10 (cadeiras)

Sem calendário nacional pela primeira vez em muito tempo, o Jacaré aposta todas as fichas em um bom desempenho no Candangão. Para isso, o time não poupou investimentos. Além de manter o grupo do ano passado, o clube trouxe peças interessantes, como Apodi. O Cachorro Salsicha é um time mais modesto e conta com atletas emprestados pelo rival de hoje e outras contratações de nomes rodadas no Brasil e no DF.