Luana Silva faz história e conquista título no Mundial Júnior de Surfe

A brasileira Luana Silva fez história neste sábado ao vencer o Mundial Júnior de Surfe, que reúne competidores de até 20 anos. Ela conquistou o título ao vencer a etapa de San Juan, nas Filipinas, superando a japonesa Kana Nakashio na decisão.

Este é o décimo título conquistado pelo Brasil no torneio, sendo que Luana Silva é a primeira mulher a alcançá-lo. Os outros campeões brasileiros foram: Pedro Henrique (2000), Adriano de Souza (2003), Pablo Paulino (2004 e 2007), Caio Ibelli (2011), Gabriel Medina (2013), Lucas Silvestre (2015), Mateus Herdy (2018) e Lucas Vicente (2019).

"Muito feliz por ser a primeira brasileira campeã. É surreal. Agradeço a todos que assistiram. Eu senti toda essa energia boa. Essa conquista é para o Brasil", afirmou a surfista, com os olhos lacrimejados e claramente emocionada com a vitória.

Nascida no Havaí, filha de brasileiros, Luana Silva tem apenas 20 anos e se tornou também a primeira sul-americana a conquistar o Mundial Júnior desde 2005. Com o título, ela se posiciona como um dos grandes nomes femininos do Brasil no surfe, seguindo os passos de Tatiana Weston-Webb.

A vitória deste sábado foi dramática. Luana entrou na onda no estouro do cronômetro e somou uma nota 6.53, que lhe garantiu um total de 12.23 pontos, superando a japonesa, que terminou com 11.67. Ao longo do torneio, ela também superou a norte-americana Reid Van Wagoner e a basca Annette Gonzalez Etxabarri.

VITÓRIA DE BRONSON MEYDI NO MASCULINO

Entre os homens, Bronson Meydi fez história para a Indonésia ao se tornar o primeiro atleta do país a conquistar um campeonato na WSL. Ele levantou a taça após superar o australiano Winter Vicent, com uma "onda perfeita" que lhe garantiu nota 10.

"Este momento é incrível, e ainda estou em choque. Fazer isso pela Indonésia é muito especial, e levar este troféu para casa é um orgulho imenso", desabafou Meydi.