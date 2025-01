Botafogo-SP x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo-SP e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida, em suma, coloca frente a frente equipes com trajetórias recentes bem diferentes. Por um lado, o Botafogo-SP tentará se recuperar de uma derrota na estreia. O São Paulo, todavia, deve entrar em campo com uma formação mista, aproveitando para rodar o elenco.

Onde Assistir

Nosso Futebol+ (pay-per-view), Uol Play e Zapping TV transmitem ao vivo.

Como chega o Botafogo-SP

Atualmente na última posição do Grupo A, o Botafogo-SP precisa urgentemente de um resultado positivo. A equipe terá um desfalque importante: o goleiro Victor Souza está fora por lesão, e João Carlos será o titular. Apesar disso, o time confia na experiência de nomes como Jonathan Cafú, que já passou por clubes como São Paulo e Cuiabá, para buscar a vitória diante de sua torcida.

Como chega o São Paulo

Do lado do São Paulo, o planejamento para o estadual inclui a ausência de boa parte dos titulares, que ainda estão nos Estados Unidos cumprindo a programação de pré-temporada. No entanto, alguns atletas já retornaram ao Brasil para reforçar o elenco no Paulistão. Entre eles estão os zagueiros Arboleda, Ferraresi e Sabino, o lateral-direito Moreira, os volantes Bobadilla e Santiago Longo, além do meia Rodriguinho e dos atacantes William Gomes e Henrique Carmo.

Quem comandará a equipe será Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía, mantendo, dessa forma, a estratégia do técnico principal para gerenciar o elenco.

BOTAFOGO-SP X SÃO PAULO

Campeonato Paulista – 2ª Rodada

Data e horário: 20/1/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Jeferson, Edson, Allyson e Jean Victor; Jean, Gabriel Bispo e Leandro Maciel; Silvinho, Toró e Pablo Thomaz. Técnico: Marcio Zanardi

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Moreira; Santi Longo, Bobadilla e Rodriguinho; Henrique, Ryan Francisco e William Gomes. Técnico: Maxi Cuberas

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Daniel Ziolli e Denis Ferreira

VAR: Adriano Miranda

