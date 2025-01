Esquenta da rodada #2: saiba detalhes do fim de semana de Candangão

14/01/2025 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Esportes. Lançamento Oficial do Candangão 2025. Taça do Candagão 2025. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Após uma rodada de estreia marcada por vitórias dos favoritos Capital, Brasiliense, Ceilândia e Paranoá (e um empate entre os equilibrados Gama e Sobradinho), o Campeonato Candango retoma as emoções, com cinco jogos da segunda rodada marcados para o fim de semana. Entre sábado (25/1) e domingo (26/1), as equipes envolvidas na luta pelo título da elite do Distrito Federal jogam para se firmarem em posições favoráveis na classificação da competição regional. Todos os duelos terão portões abertos e transmissão ao vivo.

Curiosamente, os times colocados como favoritos às semifinais do Candangão não vão se enfrentar. Brasiliense, Ceilândia, Gama, Sobradinho e Capital entram em campo tentando impor força. Real Brasília, Ceilandense, Legião, Paranoá e Samambaia duelam cientes da importância de não baixar a guarda para tirarem pontos dos principais rivais pela classificação para a sequência do torneio local. Nesta rodada, o CB Indica aponta o duelo entre o Leão da Serra e a Cobra Sucuri como o jogo essencial para o torcedor acompanhar das arquibancadas.

Real Brasília x Brasiliense

Onde: Estádio Defelê, na Vila Planalto

Data e hora: sábado (25/1), às 11h

Transmissão: FFDF TV (YouTube)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Onde comprar: Bilheteria Digital ou bilheteria física do Defelê

Finalistas da edição de 2023 do Candangão, o Leão do Planalto e o Jacaré se encontram no Defelê com objetivos diferentes. Derrotado na estreia, o aurianil conta com o fator casa para se reerguer de imediato na disputa e sair da parte inferior da classificação. Com três pontos na conta, o time amarelo quer se aproveitar da instabilidade inicial do rival para embalar de vez em busca de se firmar na parte superior da tabela.

Ceilandense x Ceilândia

Onde: Estádio Serejão, em Taguatinga

Data e hora: sábado (25/1), às 15h30

Transmissão: FFDF TV (YouTube)

Ingressos: R$ 10 (cadeira) e R$ 5 (arquibancada)

Onde comprar: Bilheteria física do Serejão

O Clássico da Caixa D'água deste ano será disputado em Taguatinga, mas com as duas equipes muito interessadas nos três pontos e em recuperação. Goleado na primeira rodada, o Dragão joga com uma obrigação de pontuar para não passar sufoco. O Gato Preto até venceu na estreia do Candangão, mas a eliminação da Copa Verde no meio de semana contra o Capital, nos pênaltis, deixou uma dívida com a torcida a ser quitada na elite local.

Legião x Gama

Onde: Estádio Bezerrão, no Gama

Data e hora: sábado (25/1), às 16h

Transmissão: Record

Ingressos: Setor Norte (Legião): R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) | Setores Sul e Lesta (Gama): R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) | Setor Oeste (Gama): R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) | Setor Hospitality (Gama): R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Onde comprar: ingressosa.com.br, Shopping Gama ou bilheteria física do Bezerrão

O Leão do Rock atuará como mandante na casa do rival com a necessidade de não ser surpreendido. A derrota na estreia para o Paranoá acendeu, desde cedo, o alerta na briga contra o rebaixamento. No segundo jogo de três consecutivos no Estádio Bezerrão, o alviverde precisa se recuperar do empate na largada do Candangão contra o Sobradinho para não ver os adversários abrirem frente na luta por classificação à semifinal.

Sobradinho x Paranoá (CB Indica)

Onde: Estádio Defelê, na Vila Planalto

Data e hora: domingo (26/1), às 11h

Transmissão: FFDF TV (YouTube)

Ingressos: R$ 5 (meia) - ônibus grátis saindo de Sobradinho

Onde comprar: Bilheteria física do Defelê

O Leão da Serra pôde comemorar o ponto conquistado fora de Gama contra o Gama, mas, na primeira partida contra o Defelê, a postura deve ser outra. Para o alvinegro, é importante ganhar para não ficar distante dos rivais. Outra vez no palco da Vila Planalto, mas agora como visitante, a Cobra Sucuri vem de boa estreia diante do Legião e pretende manter o ritmo para se firmar como possível surpresa na luta por semifinais.

Samambaia x Capital

Onde: Estádio Serejão, em Taguatinga

Data e hora: domingo (26/1), às 15h30

Transmissão: FFDF TV (YouTube)

Ingressos: R$ 10 (cadeiras) e R$ 5 (arquibancada)

Onde comprar: Bilheteria física do Serejão

De volta ao Serejão, mas agora como mandante. O Cachorro Salsicha terá o elenco reforçado por Gabriel Pedra, Aldo e Dudu, três atletas emprestados pelo Brasiliense, algoz do clube na primeira rodada. Time de melhor futebol na estreia e embalado pela classificação na Copa Verde diante do Ceilândia, o Coruja vai até Taguatinga visando ganhar para se manter com 100% de aproveitamento e ostentando status de favorito no Candangão.