Análise da rodada #1: sensação de favoritismo cresce com resultados

Antes de a bola rolar em qualquer competição, é comum a construção de favoritismos antecipados e, no Campeonato Candango, a tendência não foge à regra. Conforme os times avançam na pré-temporada, enviam "recados" de qual força terão na temporada. A qualificação dos elencos e o peso das camisas costumam se fatores preponderantes na equação, mas tudo se confirma apenas quando a bola rola. Na elite do Distrito Federal, a primeira rodada teve um plus: foi gabaritada pelas equipes mais fortes. Assim, os jogos realizados no último fim de semana serviram para ampliar a sensação do tamanho do poder dos clubes envolvidos na luta pela taça.

Observe o guia do Candangão publicado pela equipe do Correio na sexta-feira (17/1), um dia antes de a temporada 2025 começar. Com base nas apurações e nas percepções dos repórteres envolvidos na produção, nossa equipe distribuiu os clubes por "setores da tabela". Na avaliação, Brasiliense, Capital e Gama aparecem como "candidatos ao título". Sobradinho, Ceilândia e Paranoá surgem como envolvidos na briga por semifinais. O Samambaia aparece no meio-termo de coadjuvante. Fomos mais cruéis com Ceilandense, Real Brasília e Legião, os fadados a brigar contra o rebaixamento. Os palpites de jornalistas nem sempre são certeiros, mas a primeira rodada nos deu certa razão.

Todos os resultados conversam perfeitamente com a análise inicial de cada equipe no Candangão. No JK, o Capital não sofreu para aplicar um 4 x 1 no Ceilandense, uma das equipes com promessa de sofrimento no torneio. O Brasiliense enfrentou um Samambaia um pouco mais abusado e venceu, de virada, por 2 x 1, no Serejão. Mesmo não tendo uma atuação de grande brilho, o Ceilândia alcançou a vitória no 1 x 0 diante do Real Brasília. Em partida segura, o Paranoá teve tranquilidade para construir um convincente 2 x 0 diante do Legião. Até no placar zerado de Gama e Sobradinho, a lógica se manteve.

Mesmo qualificados de maneira diferente no guia do Correio, o alviverde e o alvinegro são, indiscutivelmente, duas equipes muito próximas tecnicamente. O Gama leva ligeira vantagem por estar firme na elite há mais tempo e ser o clube com maior conhecimento do caminho rumo à taça, graças às 13 conquistadas na história. O Sobradinho tem tradição, mas voltou à elite neste ano após amargar três temporadas na Segundinha. Leão da Serra e Periquito, no entanto, equilibraram-se no investimento feito para 2025. Com elencos parelhos e de boas peças, realizaram jogo de certa movimentação, mesmo sem balançarem às redes.

Novo choque de opostos

Se a primeira rodada não se opôs aos favoritismos, a segunda jornada do torneio local, marcada para o próximo fim de semana, apresenta-se como candidata a provar se há, mesmo, disparidade entre alguns competidores. Pelo menos na teoria fria das análises prévias, os cinco times vistos como mais fortes na largada da temporada não se enfrentam. No sábado (25/1), Brasiliense, Ceilândia e Gama visitam Real Brasília, Ceilandense e Legião, respectivamente, com status de maior responsabilidade de conquistarem os três pontos. No domingo (26/1), o Capital joga fora de casa contra o Samambaia, enquanto o Sobradinho recebe o Paranoá, naquele com chance de ser o duelo mais equilibrado da sequência.

De toda forma, a tabela apresenta uma oportunidade ideal para os "mais fortes" assumirem de vez tal condição e abrirem frente importante em busca da classificação às semifinais. As equipes de menor investimento, por outro lado, não podem ser consideradas cartas fora do baralho. Terão ao lado até o importante trunfo de jogarem mais leves, tentando se aproveitar de um possível descompasso gerado nos rivais pela necessidade de propor o jogo em busca de três pontos. De momento, houve um aumento na sensação de favoritismos. Mas somente os próximos passos da disputa terão poder de provar se há tamanha frente de uns clubes para outros.

Classificação



1. Capital 3 2. Paranoá 3 3. Brasiliense 3 4. Ceilândia 3 5. Gama 1 6. Sobradinho 1 7. Samambaia 0 8. Real Brasília 0 9. Legião 0 10. Ceilandense 0

2ª rodada

Sábado (25/1)

11h Real Brasília x Brasiliense (Defelê)

Transmissão: FFDF TV

15h30 Ceilandense x Ceilândia (Serejão)

Transmissão: FFDF TV

16h Legião x Gama (Bezerrão)

Transmissão: Record

Domingo (26/1)

11h Sobradinho x Paranoá (Defelê)

Transmissão: FFDF TV

15h30 Samambaia x Capital (Serejão)

Transmissão: FFDF TV