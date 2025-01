Candangão: Capital e Brasiliense somam três pontos nos jogos do dia

A primeira rodada do Campeonato terminou com vitórias de quatro times. Após o sábado (18/1) ficar marcado pelos resultados positivos de Ceilândia e Paranoá, o domingo (19/1) contemplou os triunfos iniciais de Capital e Brasiliense. O Coruja goleou o Ceilandense, no JK, por 4 x 1, enquanto o Jacaré virou para cima do Samambaia, no Serejão: 2 x 1.



O resultado conquistado pelo Capital valeu a liderança ao clube ao fim da primeira rodada. Com três gols de saldo, o tricolor é seguido por Paranoá, Brasiliense e Ceilândia. Com um ponto, Gama e Sobradinho vêm logo na sequência. Derrotados, Samambaia, Real Brasília, Legião e Ceilandense estão na parte inferior da tabela e terão de buscar o prejuízo nas próximas rodadas.



Capital 4 x 1 Ceilandense



Favorito o jogo, o Capital não decepcionou. Com posse e encaixe coletivo, os donos da casa controlaram o jogo e construíram o placar desde o início. Matheusinho, com um belo chute, fez o primeiro. De cabeça, Richardson apliou para a Coruja. Autor de uma das assistências anteriores, Dudu deixou o dele em um "toque de sinuca". O Ceilandense descontou com Breno, mas perdeu Yuri, expulso.



Com um a menos, o Dragão optou por reforçar a marcação e tentar impedir um prejuízo maior na estreia. A tática deu certo a maior parte do tempo. Mesmo criando boas oportunidades, o Capital parou na própria ineficiência e em boas defesas do goleiro Vavá. Mas o quinto veio, com o lateral-direito Lenon.



Brasiliense 2 x 1 Samambaia



Com direito a pontapé inicial dos ídolos Iranildo e Wellington Dias, o Brasiliense penou, mas conseguiu iniciar o Candangão com um bom resultado. O Samambaia deixou os donos da casa desconfortáveis quando abriram o placar com Vitor Xavier. No fim do primeiro tempo, João Santos igualou para o Jacaré.



As mudanças do técnico Luís Carlos Winck deixaram o Brasiliense mais propositivo. Tarta e Tobinha deram dinamismo e velocidade ao time. Coube ao camisa oito garantir a vitória, com um chute certeiro de média distância. A vantagem, mesmo mínima, deu tranquilidade para o Jacaré confirmar o resultado positivo.



2ª rodada

Sábado (25/11)

11h Real Brasília x Brasiliense

15h30 Ceilandense x Ceilândia

16h Legião x Gama



Domingo (26/11)

11h Sobradinho x Paranoá

15h30 Samambaia x Capital