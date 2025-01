Samambaia e Paranoá vencem em dia de placares magros no Candangão

Dois jogos finalizam, ontem, a segunda rodada do Campeonato Candango e consolidaram dois antigos "azarões" na briga por vagas nas semifinais do torneio local. Na manhã deste domingo (26/1), no Estádio Defelê, o Paranoá despachou o Sobradinho, por 1 x 0, e manteve os 100% de aproveitamento no torneio local. No Estádio Serejão, o Samambaia fez uso do mesmo placar para surpreender o favorito Capital.

Nas tradicionais cotações de candidatos ao título antes de a bola rolar, Paranoá e Samambaia ganharam status de possíveis surpresas na disputa da primeira fase. E, ao baterem dois dos times de maior investimento da temporada 2025 no futebol candango, confirmaram o potencial de surpreender equipes consideradas mais fortes na luta por classificação.

O Paranoá, por exemplo, anulou as ações ofensivas do Sobradinho. Mais organizada no gramado do Estádio Defelê, a Cobra Sucuri criou boas chances, mas venceu com um gol contra. Após escanteio cobrado com veneno pelo meia Celsinho, o zagueiro Medeiros não conseguiu se esquivar da bola e acabou jogando contra o próprio patrimônio, sem chances de defesa para o experiente goleiro Sidão. O Leão do Planalto colocou duas bolas na trave, mas não reverteu o resultado.

Samambaia e Capital fizeram um jogo de poucas emoções em Taguatinga. Longe de apresentar o futebol da estreia, quando goleou o Ceilandense, por 4 x 1, o Coruja ficou a mercê das boas iniciativas ofensivas promovidas pelo Cachorro Salsicha. Mas a bola entrou apenas na etapa final. Após boa jogada pela ponta esquerda de ataque, a bola chegou na área e o atacante Vitor Xavier fez movimento plástico para alcançá-la e empurrar para a rede, sem chances para o goleiro Luan.

O Candangão volta à cena no meio de semana. Na quarta-feira, serão quatro jogos: Paranoá x Samambaia, às 15h; Ceilândia x Sobradinho, às 15h30; Capital x Real Brasília, às 19h30; e Gama x Ceilandense, às 20h. Na quinta-feira, às 15h30, Brasiliense x Legião fecham a rodada.