Análise da rodada #2: Paranoá e Samambaia reafirmam força com boas vitórias

A tradicional imprevisibilidade do futebol deu as caras no encerramento da segunda rodada do Campeonato Candango. Se no sábado (25/1) os favoritos Brasiliense, Ceilândia e Gama não tiveram problemas para superar Real Brasília, Ceilandense e Legião, o domingo (26/1) reforçou o potencial de Paranoá e Samambaia. Com excelentes triunfos diante de Sobradinho e Capital, as duas equipes foram as grandes vencedoras da rodada e reforçaram o potencial de bagunçarem a "ordem natural" da elite do Distrito Federal.

Mesmo não tendo alta cotação quando considerados os favoritismos da temporada 2025, Paranoá e Samambaia não são times para serem desconsiderados. Embora Brasiliense, Capital, Ceilândia, Gama e Sobradinho saíssem na frente nas análises devido aos investimentos e aos jogadores de peso contratados para os elencos, a Cobra Sucuri e o Cachorro Salsicha eram apontados como os primeiros candidatos a tirar pontos importantes deles e alterarem a briga por classificação à semifinal do Candangão.

Na primeira oportunidade, os dois clubes confirmaram a tendência. Principalmente, o Paranoá. Se na primeira rodada a vitória contra o Legião cumpriu uma espécie de protocolo de forças, o resultado positivo na partida seguinte, diante do Sobradinho, foi uma prova do tamanho da obsessão da Cobra Sucuri. No gramado do Defelê, a equipe muito bem treinada pelo técnico Klésio Borges deu uma aula de obediência tática. O time pode até não ter sido brilhante no 1 x 0, mas cumpriu todo o planejamento para garantir 100% de aproveitamento, tal qual Brasiliense e Ceilândia.

O Samambaia é outro a reforçar não ser um time bobo. Na primeira rodada, quando também atuou como azarão, deu certo trabalho ao Brasiliense e podia ter deixado o gramado do Serejão com um resultado melhor. Diante do Capital, cumpriu a risca o papel de time lapidado para tirar pontos dos favoritos. O Capital jogou mal, mas o Cachorro Salsicha também mereceu a vitória magra, por 1 x 0, e o primeiro resultado positivo na temporada 2025.

Ainda tem muito bola para rolar, mas, em meio a tantos favoritos construídos na força econômica, dois clubes surgem como adversários incômodos capazes de deixar qualquer um dos favoritos fora das semifinais. Firme no G-4 do Candangão, o Paranoá é quem parece estar mais moldado para protagonizar tal feito. Ainda mais pela eficiência defensiva (apenas a Cobra Sucuri, o Ceilândia e o Gato Preto não sofreram gols na atual edição da elite local).

Confronto importante

A sequência do Campeonato Candango, inclusive, terá potencial suficiente para dar mais fôlego a um dos dois azarões. Paranoá e Samambaia vão abrir a terceira rodada da competição, na quarta-feira (29/1), às 15h. Os dois clubes duelam no gramado do Estádio Defelê, na Vila Planalto, e terão uma oportunidade de ouro. Como a rodada terá cruzamentos entre os times de maior investimento da temporada (Ceilândia e Sobradinho se enfrentam), quem ganhar se colocará de vez na luta por G-4.

Nesse jogo, o Paranoá atua como mandante e terá a vantagem de jogar mais uma vez no Defelê. As outras duas vitórias da Cobra Sucuri no Candangão também foram conquistadas no gramado da Vila Planalto. O fator tem se apresentado como um trunfo e tanto para o clube ganhar pontos importantes no ano. Fora de casa, o Samambaia atuará outra vez como franco-atirador e poderá mostrar aos demais adversários estar acostumado com isso.

Agenda da 3ª rodada

Quarta-feira (29/1)

15h Paranoá x Samambaia (Defelê)

15h30 Ceilândia x Sobradinho (Abadião)

19h30 Capital x Real Brasília (JK)

20h Gama x Ceilandense (Bezerrão)

Quinta-feira (30/1)

15h30 Brasiliense x Legião (Serejão)

Classificação