Defesa Civil e MPDFT solicitam e Candangão não terá mais jogos às 11h

Real Brasília e Brasiliense se enfrentaram debaixo do sol das 11h e o Jacaré levou a melhor diante do Leão do Planalto: 3 x 0 - (crédito: Júlio César Silva/Real Brasília)

Marca da largada do Campeonato Candango de 2025, os jogos com bola rolando a partir das 11h não irão ocorrer nas próximas rodadas. Acatando a uma solicitação da Defesa Civil e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) atualizou a tabela da competição local e extinguiu a jornada matutina. Duas partidas do Real Brasília e uma do Sobradinho como mandantes estavam previstas para o horário e foram remarcadas.

As forças de segurança enviaram a recomendação à entidade máxima do futebol candango como forma de preservar os jogadores do forte calor de Brasília no horário. No último fim de semana, por exemplo, Real Brasília, Brasiliense, Paranoá e Sobradinho atuaram na faixa matutina e sofreram com as altas temperaturas na cidade. Todos os jogos em questão ocorreram no Defelê. O técnico Klésio Borges, da Cobra Sucuri, chegou a reclamar da situação.

"É um horário complicado para a prática do esporte, não só no Distrito Federal. É meio difícil, mas estamos aqui para cumprir a tabela e fazer o melhor possível para o Paranoá", destacou o comandante, em entrevista à FFDF TV. Diante do calor na transição do fim da manhã para o início da tarde, a Cobra Sucuri ganhou do Sobradinho, por 1 x 0. No mesmo horário, o Brasiliense ganhou do Real Brasília, pelo placar de 3 x 0.

A FFDF compactuou com a solicitação da Defesa Civil e do MPDFT e anunciou o fim das partidas às 11h ainda durante a transmissão de Paranoá x Sobradinho. Inicialmente, a ideia era trocar o horário de todos para 10h. No entanto, o Real Brasília transferiu os duelos para o período da tarde. Agora, os jogos contra Sobradinho e Samambaia, pela 5ª e 7ª rodada, serão iniciados às 15h, ambos no Defelê. No mesmo palco, o alvinegro teve o duelo contra o Legião, pela jornada 8, transferido para 10h.