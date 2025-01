Esquenta da rodada #3: confira as partidas do meio de semana de Candangão

14/01/2025 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Esportes. Lançamento Oficial do Candangão 2025. Taça do Candagão 2025. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Campeonato Candango está se preparando para viver a primeira rodada com partidas no meio de semana da temporada 2025. Entre quarta-feira (29/1) e quinta-feira (30/1), cinco jogos serão disputados (dois em horários noturnos), com a promessa de trazer mais clareza às brigas de cada clube na competição local. Depois de duas rodadas, Brasiliense, Paranoá, Ceilândia e Gama ocupam o G-4 de classificação às semifinais.

A rodada começa com o confronto entre Paranoá e Samambaia, no Estádio Defelê. Ceilândia e Sobradinho vão medir forças no gramado do Estádio Abadião. Nesta rodada, o CB Indica (sugestão de qual jogo o torcedor deve ver nas arquibancadas) vai para Capital e Real Brasília, na inauguração da iluminação do Estádio JK. No Bezerrão, Gama e Ceilandense é outra opção de jogo noturno. Brasiliense e Legião fecham a rodada, no Serejão.

Paranoá x Samambaia

Onde: Estádio Defelê, na Vila Planalto

Data e hora: quarta-feira (29/1), às 15h

Transmissão: FFDF TV (clique e assista no YouTube)

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Onde comprar: Bilheteria física do Defelê (no dia do jogo)

Com vitórias importantes na última rodada, Paranoá e Samambaia fazem jogo importante para definir qual dos times terá mais força para se colocar entre quem briga por semifinais. A Cobra Sucuri tem 100% de aproveitamento e fará a terceira partida consecutiva no gramado do Estádio Defelê. O Cachorro Salsicha atua como visitante credenciado para surpreender.

Ceilândia x Sobradinho

Onde: Estádio Abadião, em Ceilândia

Data e hora: quarta-feira (29/1), às 15h30

Transmissão: FFDF TV (clique e assista no YouTube)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Onde comprar: Bilheteria Digital ou bilheteria física do Abadião (no dia do jogo)

Primeiro confronto da temporada entre times colocados como favoritos a coisas grandes na temporada 2025, Ceilândia e Sobradinho jogam em momentos diferentes. Com 100% de aproveitamento no Candangão, o Gato Preto deseja ganhar mais uma para se consolidar. Apesar do grande investimento em reforços, o Leão da Serra persegue a primeira vitória e poder se complicar em caso de novo tropeço.

Capital x Real Brasília (CB Indica)

Onde: Estádio JK, no Paranoá

Data e hora: quarta-feira (29/1), às 19h30

Transmissão: FFDF TV (clique e assista no YouTube)

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Onde comprar: Loja Oficial do Capital (Setor Comercial Sul) ou bilheteria física do JK (no dia do jogo)

O duelo entre Capital e Real Brasília terá um viés especial por marcar a inauguração da iluminação de LED do Estádio JK, no Paranoá. Em campo, as duas equipes jogam pela vitória no mesmo nível de importância. O Coruja perdeu no compromisso anterior e precisa dos pontos para não desgarrar do G-4. Ameaçado por rebaixamento, o Leão do Planalto ainda não ganhou na temporada 2025.

Gama x Ceilandense

Onde: Estádio Bezerrão, no Gama

Data e hora: quarta-feira (29/1), às 20h

Transmissão: FFDF TV (clique e assista no YouTube)

Ingressos: Sul, Leste e Norte — R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) | Oeste: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) | Hospitality: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Onde comprar: Ingresso SA, Quiosque do Gama Shopping ou bilheteria física do Bezerrão (no dia do jogo)

Embalado pela vitória na rodada anterior, o Gama pega o Ceilandense com uma possibilidade real de se consolidar na briga por classificação às semifinais do Candangão 2025. Sem vitórias na temporada, o Dragão chega na terceira rodada bastante pressionado na briga contra o rebaixamento. Um novo tropeço consecutivo complica demais a situação do time.

Brasiliense x Legião

Onde: Estádio Serejão, em Taguatinga

Data e hora: quinta-feira (30/1), às 15h30

Transmissão: Rádio e TV Brasiliense (clique e acesse o canal no YouTube)

Ingressos: R$ 10 (cadeira) e R$ 5 (arquibancada)

Onde comprar: Bilheteria Digital ou bilheteria física do Serejão (no dia do jogo)

No único jogo marcado para quinta-feira (30/1), Brasiliense e Legião duelam em posições totalmente antagônicas. Bem na largada do Candangão, o Jacaré tem duas vitórias e é o líder do campeonato. Um novo triunfo o consolidará de vez no G-4 do torneio. Ainda sem pontuar no retorno à elite, o Leão do Rock precisa desesperadamente da vitória para não passar aperto futuro.

