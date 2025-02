Marcelo Cabo é o novo técnico do Capital na vaga de Paulinho Kobayashi

Marcelo Cabo é o novo técnico do Capital. Observador técnico de Dunga e Jorginho na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, o treinador com passagem por Vasco, Goiás e Atlético-GO chega para assumir o lugar deixado por Paulinho Kobayashi. O clube anunciou a demissão nesta sexta, uma dia depois da eliminação da Copa Verde nos pênaltis, por 5 x 3, contra Brasiliense.

O Correio apurou que e técnico é o escolhido pelo Capital. Ele tem um título da Série B no currículo. Em 2016, ele levou o Atlético-GO à glória na segunda divisão e alçou o time rubro-negro à elite. Em 2020, conquistou o título do Campeonato Goiano pelo Dragão.

Leia também: Copa do Brasil: Ceilândia e Capital conhecem rivais na primeira fase

Marcelo Cabo também é bicampeão do Campeonato Alagoano pelo CSA (2018 e 2019) e no comando do CRB (2020 e 2022). Pelo Vasco, ganhou a Taça Rio em 2021. Nascido em 6 de dezembro de 1966 no Rio de Janeiro, o profissional estava sem clube desde a saída do Água Santa.

Ele assume o Capital eliminado da Copa Verde, quinto colocado no Candangão, a uma posição da zona de classificação para as semifinais, e com dois compromissos nacionais pela frente: a primeira fase da Copa do Brasil contra a Portuguesa-SP e a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro a partir de abril. Marcelo Cabo viaja para Brasília neste fim de semana e pode comandar o Capital no domingo contra o Legião no domingo, às 16h, no Estádio JK, pela quinta rodada do Campeonato do Distrito Federal.