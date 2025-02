Duas pessoas ficam gravemente feridas em briga ente torcidas organizadas em BH

Dois homens que estavam no conflito entre as torcidas organizados do Cruzeiro e do Atlético-MG ficaram gravemente feridas, conforme informações preliminares divulgadas pela Rádio Itatiaia. Ainda de acordo com a reportagem, houve a prisão de dezenas de criminosos.

A briga generalizada ocorreu neste domingo (9/2), horas da partida entre os dois times. O início do jogo está previsto para às 16 horas. A partida ocorre no Mineirão pela sétima rodada do campeonato estadual.

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram a briga dos torcedores das duas equipes nas ruas de Belo Horizonte. Nas imagens é possível visualizar o uso de fogos de artifício e de armas brancas, entre elas barras de ferro. Usuários também compartilharam relatos sobre o ocorrido.

