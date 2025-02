Botafogo chega à decisão com o pior aproveitamento da Série A em 2025

As notícias não são nada alvissareiras no front alvinegro. Afinal, além de ultrapassar os 50 dias sem treinador desde a saída de Artur Jorge, o Botafogo chega à partida de volta da Recopa com mais do que apenas a desvantagem no placar. O time da Estrela Solitária tem o pior aproveitamento entre os participantes da Série A de 2025. Ou seja, é como se virasse a tabela do Brasileirão de 2024 de cabeça para baixo. Nesta quinta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), para minimizar este impacto tão negativo, precisa vencer o Racing por três gols de diferença. Só assim, leva a taça. Ou por dois gols, desde que corresponda às expectativas na prorrogação ou nos pênaltis. Na ida, em Avellaneda, no Cilindro, os argentinos superaram os cariocas por 2 a 0.

Em quase dois meses de pesadelo para uma torcida eufórica com os títulos do ano passado, o Botafogo já soma o mesmo número de derrotas da era Artur Jorge (abril a dezembro de 2024). Oito resultados negativos que, somados a um empate e apenas quatro triunfos, deixam o Mais Tradicional com um aproveitamento de somente 33,3%. Se a Primeira Divisão fosse disputada na porcentagem, o Glorioso estaria rebaixado e na última posição. Nesta toada, a equipe se despediu do Campeonato Carioca na nona colocação, perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo sem ameaçar o arquirrival e viu o desempenho despencar, com direito, inclusive, a cobranças públicas contra o planejamento.

Que venha a pré-temporada do Botafogo!

“Nosso trabalho é focado para este jogo contra o Racing, na nossa casa. É uma chance que nós temos para bater campeão. É lógico que vai depender daquilo que mostraremos em campo. Mas tenho certeza que nós vamos mostrar muito mais do que o jogo de ida e muito mais do que o Carioca”, colocou Cláudio Caçapa, técnico interino que quebra o galho enquanto o Botafogo não define um novo comandante para a tropa.

Nem tudo, contudo, é desastre esportivo. Independentemente do resultado desta Recopa, enquanto os rivais se matam nas finais dos Estaduais, o campeão da Libertadores e do Brasileiro terá um mês de pré-temporada para, enfim, aquecer suas turbinas e concluir a preparação de uma forma mais adequada. Desta vez, sem desculpas, pois o acionista majoritário da SAF do clube, John Textor, já deixou claro que a temporada só começa em abril.

Clubes da Série A em 2025 (por aproveitamento)

1) INTERNACIONAL – 9 jogos, sete vitórias e dois empates – 85,1% de aproveitamento

2) CEARÁ – 9 jogos, sete vitórias, um empate e uma derrota – 81,4% de aproveitamento

3) VITÓRIA – 14 jogos, dez vitórias e quatro empates – 80,9% de aproveitamento

4) ATLÉTICO – 11 jogos, sete vitórias e quatro empates – 75,7% de aproveitamento

5) FLAMENGO – 12 jogos, oito vitórias, dois empates e duas derrotas – 72,2% de aproveitamento

6) CORINTHIANS – 13 jogos, oito vitórias, quatro empates e uma derrota – 71,7% de aproveitamento

7) GRÊMIO – 10 jogos, seis vitórias, três empates e uma derrota – 70% de aproveitamento

8) BAHIA – 14 jogos, oito vitórias, cinco empates e uma derrota – 69% de aproveitamento

9) FORTALEZA – 9 jogos, seis vitórias, nenhum empate e três derrotas – 66,6% de aproveitamento

10) PALMEIRAS – 12 jogos, seis vitórias, cinco empates e uma derrota – 63,8% de aproveitamento

11) JUVENTUDE – 10 jogos, seis vitórias, um empate e três derrotas – 63,3% de aproveitamento

12) SPORT – 14 jogos, sete vitórias, quatro empates e três derrotas – 59,5% de aproveitamento

13) VASCO – 12 jogos, cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas – 55,5% de aproveitamento

14) SÃO PAULO – 12 jogos, cinco vitórias, quatro empates e três derrotas – 52,7% de aproveitamento

15) FLUMINENSE – 11 jogos, quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas – 51,5% de aproveitamento

16) SANTOS – 12 jogos, cinco vitórias, três empates e quatro derrotas – 50% de aproveitamento

17) BRAGANTINO – 12 jogos, cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas – 47,2% de aproveitamento

18) MIRASSOL – 12 jogos, cinco vitórias, um empate e seis derrotas – 44,4% de aproveitamento

19) CRUZEIRO – 10 jogos, três vitórias, quatro empates e três derrotas – 43,3% de aproveitamento

20) BOTAFOGO – 13 jogos, quatro vitórias, um empate e oito derrotas – 33,3% de aproveitamento

