Ceilândia x Coritiba: confronto no Abadião testa reconhecimento facial

O retorno do Ceilândia à Copa do Brasi nesta quinta-feira, às 19h, no Abadião, é especial para o atual campeão do DF por vários motivos. O time volta a mandar jogo do mata-mata nacional à noite após a reinauguração dos refletores. A última vez havia sido em 2006 contra o Bahia e o Fortaleza. A outra razão é tecnológica. O clube e a federação toparam ser “cobaias” da firma especializada Bip Fut no teste de acesso da torcida ao estádio por reconhecimento facial. Foram disponibilizados 2.700 ingressos aos fãs do Gato Preto e 300 aos adeptos do Coxa. Fiscais com cinco tablets farão o “cara-crachá” no portão da arena.

A plataforma desenvolvida pela empresa goiana User foi aplicada nas 32 sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior e na final do torneio, entre São Paulo e Corinthians, no Pacaembu. A única diferença no Abadião é a ausência de catracas. Cinco fiscais são responsáveis pela conferência da identidade. A estimativa é de 10 a 30 segundos para o acesso ao cadastro e a liberação. O Correio Braziliense apurou que a final do Candangão, em 29 de março, no Mané Garrincha, também usará o dispositivo.

Instituída em 14 de junho de 2023, a Lei Geral do Esporte estabeleceu prazo de dois anos para estádios com capacidade superior a 20 mil lugares adotarem a modernização. Portanto, a partir do meio deste ano. “O controle e a fiscalização do acesso do público a arena esportiva com capacidade para mais de 20.000 (vinte mil) pessoas deverão contar com meio de monitoramento por imagem das catracas e com identificação biométrica dos espectadores, assim como deverá haver central técnica de informações, com infraestrutura suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do público presente e o cadastramento biométrico dos espectadores”, diz o Artigo 148”.

O acesso ao estádio com reconhecimento facial foi testado nas 32 sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior e será avaliado nesta quinta-feira, no Abadião (foto: Divulgação/Bip Futebol)

Representante da Bip Fut, Cássio Maia aponta os benefícios. “O ingresso é individual, intransferível, inibe cambistas, depende da biometria facial e tem mais um detalhe: está interligado com o Serviço de Segurança Pública e com o Ministério Público. Contribui para a segurança da população e inibe atos de violência. Sem contar os benefícios da relação entre o clube e o torcedor”, diz. O Goiás usa o sistema na Serrinha. O Palmeiras também, no Allianz Parque.

Em campo, o técnico Adelson de Almeida tentará repetir o sucesso de 2022, quando o Ceilândia alcançou a terceira fase. Eliminou Londrina, Avaí e caiu diante do Botafogo. “Dessa vez está mais complicado. A gente não vem jogando bem. Lesões atrapalharam. Muito jogo sem tempo para treinar, mas o Ceilândia não vai vender barato. Temos condição de avançar”, confia. Um desafio é neutralizar o astro do Coritiba. “O Rafinha é atração, ótimo jogador. Tem influência para levar pessoas ao estádio, a maior figura do jogo”, elogia Adelson.

FICHA TÉCNICA

Ceilândia x Coritiba

Copa do Brasil: 1ª fase

Horário: 19h

Estádio: Abadião, em Ceilândia

Ingressos: esgotados

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Transmissão: SporTV e Première

Ceilândia

Edmar Sucuri; Paulinho, Wallace, Badhuga e Danillo; Júlio César, Pedro Bambu e Nolasco; Kennedy, Felipe Clemente e Pablo Felix.

Técnico: Adelson de Almeida

Coritiba

Pedro Morisco; Rafinha, Maicon, Matías Fracchia e João Almeida; Machado, Sebastián Gómez e Josué (Vini Paulista ou Matheus Bianqui); Lucas Ronier, Everaldo e Dellatorre.

Técnico: Mozart

