Melhor 10 do Flamengo? Diego Ribas responde se jogou mais que Arrascaeta

Abram alas para o mais novo quarentão do pedaço: Diego Ribas. Um dos eternos capitães do Flamengo faz aniversário nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e para comemorar ‘entrou na roda’ do desafio viralizado de “quem jogou mais”. No comparativo, um duelo de camisa 10 da Gávea entre seu auge e o de Giorgian De Arrascaeta.

O nome do uruguaio surgiu no sétimo confronto da brincadeira e foi a terceira derrota do Diego, visto que o ex-jogador ficou com Arrascaeta. Na sequência, um novo revés para outro companheiro dos tempos áureos de rubro-negro: Everton Ribeiro. Lucas Paquetá também entrou no balaio, mas, neste embate, o capitão se escolheu.

Diego Ribas considerou seu auge superior aos de Petkovic, Veiga, Renato Augusto, Lucas Paquetá e Ozil. Em contrapartida, perdeu os confrontos para Alex, Ganso, Arrascaeta e Everton Ribeiro.

Diego Ribas completa 40 anos! Esse jogou muuuuuuuita bola! #FutebolNaESPN pic.twitter.com/MSSplZclXb — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) February 28, 2025

Diego Ribas no Flamengo

O afeto foi instantâneo, e Diego Ribas teve a sorte de desembarcar no Rio de Janeiro já nos braços da maior torcida do país. Uma mobilização poucas vezes vista àquela altura para recepcionar um dos primeiros grandes ídolos da reestruturação do clube. O ex-jogador chegou quando o processo não passava de um esboço, apesar de muito promissor.

Diego correspondeu às expectativas logo de cara e marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no Mané Garrincha, no dia 21 de agosto de 2016. O primeiro compromisso no Maracanã demorou a sair e só ocorreu no empate em 2 a 2 com o Corinthians, no dia 23 de outubro – dois meses depois.

A tamanha identificação resultou numa caminhada lado a lado até o fim da carreira do meia, que decidiu se aposentar no clube. O último jogo ocorreu seis anos após sua estreia, na derrota para o Avaí, no Maracanã, no dia 12 de novembro de 2022. Diego despediu-se do Rubro-Negro como campeão invicto da Libertadores e vencedor da Copa do Brasil daquela temporada.

O camisa 10 disputou, ao todo, 289 partidas pelo Mais Querido: 178 vitórias, 64 empates e 47 derrotas. Nesse período, celebrou 556 gols da equipe e lamentou 256 sofridos. Mas a passagem se encerrou com muito mais motivos para celebrar, afinal, levantou 12 troféus e conquistou tudo que disputou pelo clube – exceto o Mundial de Clubes.

Títulos: Campeonato Carioca [4]; Supercopa do Brasil [2]; Recopa Sul-Americana; Copa do Brasil; Campeonato Brasileiro [2] e Conmebol Libertadores [2].

