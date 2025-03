Coutinho e BH em casa: a rivalidade de Vasco x Flamengo no Niltão

Palco do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo neste sábado (1/3), às 18h (de Brasília), o Estádio Nilton Santos traz lembranças agradáveis para Philippe Coutinho. Afinal, foi na casa botafoguense que o meia anotou seus primeiros gols na condição de atleta profissional. Em 24 de janeiro de 2010, quando tinha apenas 17 anos, a então promessa cruz-maltina marcou duas vezes na goleada histórica por 6 a 0 diante do Glorioso.

Mas não é só o atual meia vascaíno que guarda memórias marcantes no Niltão. Também tem jogador do Flamengo que vê o palco como um lugar inesquecível e de recordações inconfundíveis. Bruno Henrique, então recém-contratado junto ao Santos, deixou o banco de reservas para garantir, com dois gols, o triunfo por 2 a 1 de virada sobre o Botafogo, pelo Estadual de 2019. O atacante iniciava, assim, uma trajetória ímpar na história do clube.

Bruno Henrique, aliás, se sentiu tão em casa no estádio alvinegro que, quatro anos depois, voltou a ser protagonista em um Botafogo x Flamengo no Nilton Santos. Ao anotar um lindo gol de fora da área, colocou fim à invencibilidade do time da Estrela Solitária em seus domínios no Brasileirão de 2023. Na comemoração, consagrou o “chororô” em manifesta provocação ao rival.

Nilton Santos: Deivid perde gol inacreditável

O Estádio Nilton Santos tornou-se, ainda, o local do gol mais perdido da história do Clássico dos Milhões. Na semifinal da Taça Guanabara, em 22 de fevereiro de 2012, Deivid atraiu os holofotes após desperdiçar a chance de recolocar o Flamengo em vantagem – o placar estava 1 a 1. O atacante rubro-negro, quase em cima da linha e com o gol vazio, conseguiu a proeza de mandar a bola na trave.

Incrédulos, os torcedores rubro-negros vaiaram intensamente o jogador, enquanto os cruz-maltinos entoavam das arquibancadas o nome de Deivid. Ao fim da partida, a vitória de virada por 2 a 1 assegurou o Vasco na decisão do Estadual.

Reclamações com a arbitragem e polêmica

Vasco e Flamengo fizeram clássicos repletos de polêmica ao longo dos anos de enfrentamento, e o Nilton Santos não escapou de sediar outros dois duelos pegados pelo Campeonato Brasileiro de 2011. Pelo primeiro turno, o empate sem gols foi pior para o Cruz-Maltino, que teve um jogador a mais durante toda a segunda etapa – o zagueiro Welinton recebeu cartão vermelho por falta em Diego Souza na reta final do primeiro tempo.

Além disso, os vascaínos reclamaram acintosamente de um pênalti do lateral Léo Moura sobre o atacante Bernardo no último lance da partida e que foi ignorado pela arbitragem. Mas não parou por aí.

O encontro entre os rivais no returno foi ainda mais marcante. O Vasco tinha a possibilidade de conquistar o título brasileiro, mas amargou o vice-campeonato ao ficar no empate por 1 a 1 com o Flamengo, que garantiu classificação para a Libertadores do ano seguinte. Na ocasião, o time da Colina reclamou novamente de um pênalti não marcado, desta vez de Williams em Diego Souza. O clássico, aliás, teve as expulsões de Renato Abreu para o Rubro-Negro e de Jumar e Felipe para o Cruz-Maltino.