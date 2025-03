CBC & Clubes Expo é inaugurada com palestras, experiências e interações

Campinas (SP) — A linha de produção de medalhas do Brasil em Jogos Olímpicos está ativa desde a Antuérpia-1920, com 170 conquistas, potencializadas por 26 das 27 unidades da Federação — a exceção é Tocantins. Em Paralimpíadas, o país surfa na onda da inédita quinta colocação no quadro de medalha de Paris-2024, com o recorde de 89 pódios. Os resultados são frutos de trabalhos diários e podem ser explicados pela captação, desenvolvimento e projeção. Um dos braços responsáveis por manter a engrenagem em funcionamento é o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Nesta terça-feira (11/3), a instituição abriu as portas para o primeiro dia da inédita CBC & Clubes Expo, com agenda até o sábado (15/3), no interior paulista.

O evento em Campinas reúne todos os principais compromissos anuais do CBC em um único lugar. O objetivo é fortalecer o esporte brasileiro, oferecendo um espaço para aprendizado, networking e planejamento estratégico. Com palestras, cursos, fóruns e reuniões, é oportunidade para capacitar profissionais da área, discutir o futuro do segmento e fortalecer a comunidade.

Destaques da programação são palestras de personagens de diversos setores do esporte. Tricampeão olímpico e treinador da Seleção feminina de vôlei, Zé Roberto Guimarães é uma das principais atrações no primeiro dia. Bicampeão mundial com o país no futsal e maior artilheiro da história das Copas, com 48 gols, Falcão também compartilhou conhecimentos. O ídolo das quadras foi seguido por Alex, campeão da Libertadores pelo Palmeiras em 1999, e pelo CEO do Fortaleza, Marcelo Paz.

Além dos painéis e debates entre atores do esporte brasileiro, o evento é uma vitrine para as instituições. Confederações, Federações, patrocinadores e 25 clubes expuseram marcas e levaram interações e exposições aos mais de 3 mil convidados, em uma área de 8.380m². As opções interativas iam desde arremessos de bolas de basquete, passando por experimentos de boxe, escalada, uso de equipamentos de academia e teste em aparelhos tecnológicos ligados ao esporte.

“Estão aqui as pessoas que se dedicam e sabem o que é o esporte. Todos, para que o esporte olímpico brasileiro seja o que é hoje. Temos que mostrar para a sociedade que somos sério, pessoas para formar atletas olímpicos com dinheiro público e seriedade”, discursou o presidente do CBC, Paulo Maciel, durante a abertura do evento.

Maior medalhista olímpica do Brasil, com seis pódios, Rebeca Andrade participará de ação no penúltimo dia de evento pelo Flamengo, clube pelo qual atua. Ela estará ao lado de Flávia Saraiva, da judoca Rafaela Silva, campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016.

Jade Barbosa, Bruninho, Robert Scheidt, Emanuel Rego, Caio Bonfim, Rafael Silva (Baby), Ketleyn Quadros, Thiago Braz, Maurren Maggi e outros estão confirmados na CBC & Clubes Expo.

Um painel esportivo encabeçado por Zico, Maestro Junior, Lars Grael e Ricardo Rocha será realizado na quinta-feira (13/3). Pautas como apostas em plataformas digitais, Lei Geral do Esporte, práticas da boa gestão, participação feminina em Jogos Olímpicos também serão discutidas até o encerramento.

O CBC recebe recursos das Loterias, por meio da Caixa Econômica Federal, voltados ao fortalecimento do sistema nacional de clubes. No Brasil, a base de atletas do alto rendimento é majoritariamente desenvolvida por clubes. Com base nos valores recebidos em 2024, estima-se que, em 2025, o repasse será de aproximadamente R$ 115 milhões.

*O repórter viajou a convite do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)