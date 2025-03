Papo com Leila Pereira foi fundamental para Palmeiras arrancar no Paulistão

Um empate em 1 a 1 com o Água Santa, em Brasília, foi o necessário para o Palmeiras mudar a chave e chegar a sexta final consecutiva de Paulistão. Muito também por conta de Leila Pereira. A presidente do Verdão teve um papel importante e deu tranquilidade para um time que se mostrava nervoso no início de temporada.

Afinal, depois do duelo contra o Água Santa, a mandatária reuniu todos os jogadores no auditório da Academia de Futebol e conversou calmamente com eles. Existia a possibilidade do Verdão ficar fora do mata-mata do Paulistão. Além disso, um nervosismo dentro do plantel começou a se espalhar. Algo controlado pela presidente.

“A leveza com que ela fala mesmo quando ela tem que chamar a atenção. Mesmo agora que estava um alvoroço, treinador que troca, se calhar não vamos passar de fase… Ela juntou todo mundo para falar conosco, falou o que tinha que falar, jogadores perceberam a mensagem dela. Ela sentiu que nós dentro estávamos a fazer o que tinha que ser”, disse Abel Ferreira, após o Palmeiras se classificar para o mata-mata.

Assim, a conversa de Leila teve um efeito imediato no elenco. Afinal, os jogadores entenderam que podiam fazer história com a camisa do Palmeiras e também seria uma forma de retribuir tudo que o clube faz pelos atletas. Desde aquele 1 a 1 com o Água Santa, o Verdão engatou uma sequência de vitórias e está na final do Campeonato Paulista.

Palmeiras agora sonha com o tetra

Agora, a diretoria e comissão técnica espera que chegar a final do Estadual e essa recuperação interna ajude o clube a ter novas perspectivas para a temporada. Aliás, o primeiro objetivo será a conquista do tetracampeonato paulista. O Verdão encara o Corinthians na grande decisão.

