Mulher fingia ser jornalista da ESPN e do Corinthians

Em entrevista ao podcast 'Papo Reto Esportes', Luana disse ser setorista do Red Bull Bragantino para a ESPN e cuidar do marketing do Corinthians feminino - (crédito: Reprodução/Papo Reto Esportes)

A influenciadora digital Luana Santos, que acumulava cerca de 20 mil seguidores nas redes sociais, fingiu ser jornalista da ESPN Brasil, subsidiária da Disney, por cerca de dois anos. De acordo com o que conta a coluna F5, da Folha de S.Paulo, a mulher, que também dizia ser responsável pelo marketing do Corinthians, teria conseguido, a partir da mentira, credenciamento para eventos esportivos e apoio de patrocinadores.

Luana afirmava ser repórter e setorista do time de futebol Red Bull Bragantino para a ESPN, veículo do qual tinha crachá falso e pelo qual conseguia acesso a diversos torneios, como a final do Campeonato Brasileiro feminino do ano passado. Ela postava várias fotos relacionadas ao suposto trabalho nas redes sociais, que foram apagadas após denúncia feita à Disney esta semana. Leia também: Mulher do DF fingiu ser promotora do MPDFT para ameaçar ex

Em entrevista concedida em maio de 2024 ao podcast Papo Reto Esportes, a influenciadora, identificada como “repórter e assessora de imprensa da ESPN Brasil”, afirmou trabalhar na empresa há mais de um ano: “Entrei lá na redação, depois passei para reportagem de campo e atualmente sou setorista por eles do Red Bull Bragantino, principalmente do masculino, mas também dou os meus pulinhos no feminino”. Durante a mesma conversa, ela também contou fazer parte do planejamento estratégico de marketing da equipe feminina do Corinthians. “Essa parte do backstage (em) que a gente cuida de toda a programação do marketing para entregar o melhor conteúdo possível e ter o melhor alcance possível pro time que a gente tanto ama”, explica a corintiana. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a F5, Luana não está entre o quadro de funcionários da ESPN. Ao Correio, o Corinthians confirmou que “ela não é, nem foi funcionária do clube”. Além disso, a Disney não permite a dupla jornada de funcionários do portal esportivo em times de futebol, uma vez que geraria conflito de interesses.

Quem teria denunciado a fraude, segundo a coluna da Folha, foi a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que notou “algo estranho” e informado a companhia americana. A F5 ainda diz que a Disney vai processar Luana tanto na esfera civil quanto na criminal, por falsidade ideológica. Leia também: Mulher se finge de morta após comprar pizzas com PIX falso